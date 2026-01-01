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Gestionnaire de recettes open-source pour les ménages avec importation depuis les réseaux sociaux, analyse nutritionnelle par IA et synchronisation en temps réel.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Norish

Norish est une application moderne de gestion de recettes, conçue avant tout pour les foyers, les familles et les colocations. Elle importe des recettes directement depuis des URL, des YouTube Shorts, des Instagram Reels, des vidéos TikTok et des captures d'écran, éliminant ainsi le travail de transcription manuelle requis par d'autres gestionnaires de recettes. L'analyse nutritionnelle et la détection des allergies, alimentées par l'IA, s'exécutent automatiquement sur chaque recette importée, et les modifications se synchronisent en temps réel sur tous les appareils du foyer via Redis.

Contrairement aux services de recettes basés sur le cloud qui monétisent vos données et limitent l'exportation, Norish est entièrement auto-hébergé sous licence AGPL-3.0, conservant chaque recette, liste de courses et plan de repas sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par foyer ni niveaux d'abonnement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Norish

Importation de recettes des réseaux sociaux

Importez des recettes depuis n'importe quelle URL, des YouTube Shorts, des Instagram Reels ou des vidéos TikTok à l'aide d'un navigateur sans tête — aucune transcription manuelle n'est nécessaire.

Analyse nutritionnelle par IA

Générer automatiquement les informations nutritionnelles et détecter les allergènes sur les recettes importées afin que les membres du foyer ayant des besoins alimentaires disposent toujours de données précises.

Synchronisation du ménage en temps réel

Les modifications de recettes, les mises à jour de la liste de courses et les modifications de planning de repas se propagent instantanément à chaque appareil du foyer sans rafraîchissement manuel.

Listes de courses partagées

Créez des listes de courses familiales directement à partir des recettes et des plans de repas sélectionnés, avec les articles organisés pour des achats efficaces.

Planificateur de repas CalDAV

Synchronisez votre calendrier de planification de repas avec n'importe quelle application compatible CalDAV afin que les repas planifiés apparaissent à côté des rendez-vous et des rappels.

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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