Déployez Ryot en un clic.
Suivi auto-hébergé de la consommation de médias, des activités physiques, des livres et des habitudes quotidiennes.
Choisissez un pack VPS pour Ryot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) est une plateforme open-source et auto-hébergée pour suivre les médias que vous consommez, les entraînements que vous effectuez, les livres que vous lisez et les habitudes que vous développez. Elle extrait les métadonnées de sources comme TMDB, Audible et OpenLibrary afin que vous passiez du temps à suivre, et non à taper.
Héberger Ryot sur votre propre VPS garde toutes vos données personnelles privées — pas d'analyses tierces, pas de publicités et aucun risque qu'un service ne s'arrête. Vous possédez chaque enregistrement dès le premier jour.
Fonctionnalités clés de Ryot
Suivi des médias
Enregistrez des films, des séries télévisées, des animes, des mangas, des podcasts et des jeux vidéo avec des métadonnées automatiques provenant de TMDB, IGDB, et plus encore.
Suivi de la forme physique
Enregistrez vos entraînements et exercices avec des séries, des répétitions et des poids pour suivre vos progrès au fil du temps.
Suivi des livres et livres audio
Suivez la progression de la lecture et de l'écoute grâce aux métadonnées extraites d'OpenLibrary et d'Audible.
Importer et exporter
Migrez les données de Goodreads, Trakt, MyAnimeList et d'autres traqueurs populaires avec des importateurs intégrés.
Accès API
API GraphQL complète avec des jetons d'accès administrateur pour créer des intégrations et des automatisations personnalisées.
Pourquoi exécuter Ryot avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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