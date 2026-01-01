Déployez la nouvelle API en un clic.
Passerelle LLM unifiée pour la gestion de plusieurs fournisseurs d'IA avec suivi d'utilisation, contrôle d'accès et équilibrage de charge.
Choisissez un pack VPS pour New API
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec New API
New API est une passerelle LLM open source qui fournit un point d'accès unique pour OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et des dizaines d'autres fournisseurs d'IA. Il centralise la gestion des clés API, applique des quotas d'utilisation, suit les coûts par utilisateur ou par équipe, et permet le basculement et l'équilibrage de charge entre les fournisseurs — le tout via un tableau de bord web.
L'auto-hébergement de New API sur votre VPS maintient les identifiants d'IA sensibles et les données d'utilisation sous votre contrôle, supprime les frais de passerelle par requête, et vous offre la flexibilité d'ajouter ou de changer de fournisseur sans modifier le code de votre application.
Fonctionnalités clés de New API
Portail unifié des fournisseurs
Acheminez les requêtes vers OpenAI, Claude, Gemini et d'autres LLM via un point de terminaison unique, en basculant entre les fournisseurs sans modifier le code de votre application.
Suivi de l'utilisation et Quotas
Surveillez la consommation et les coûts des jetons par utilisateur, équipe ou projet, et fixez des limites strictes pour prévenir les dépenses d'IA imprévues au sein de votre organisation.
Équilibrage de charge et basculement
Répartissez les requêtes entre plusieurs canaux de fournisseurs et basculez automatiquement vers des alternatives lorsqu'un fournisseur est indisponible, maximisant ainsi la disponibilité.
Contrôle d'accès basé sur des jetons
Délivrez des jetons API aux équipes et aux applications sans exposer vos véritables identifiants de fournisseur, en gardant les secrets centralisés et révocables à tout moment.
Tableau de bord Web
Administrez les canaux, les utilisateurs et les quotas via une interface web intégrée avec des journaux d'utilisation en temps réel et des analyses de consommation.
Pourquoi exécuter New API avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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