New API est une passerelle LLM open source qui fournit un point d'accès unique pour OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et des dizaines d'autres fournisseurs d'IA. Il centralise la gestion des clés API, applique des quotas d'utilisation, suit les coûts par utilisateur ou par équipe, et permet le basculement et l'équilibrage de charge entre les fournisseurs — le tout via un tableau de bord web.

L'auto-hébergement de New API sur votre VPS maintient les identifiants d'IA sensibles et les données d'utilisation sous votre contrôle, supprime les frais de passerelle par requête, et vous offre la flexibilité d'ajouter ou de changer de fournisseur sans modifier le code de votre application.