Déployez SurrealDB en un clic.
Base de données multi-modèle combinant des données de type document, graphe, relationnel, séries temporelles, géospatial et vectoriel via un langage de requête unique de type SQL.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec SurrealDB
SurrealDB est une base de données multi-modèle moderne écrite en Rust qui unifie les données de type document, graphe, relationnel, séries temporelles, géospatial et vectoriel en un seul moteur, accessible via SurrealQL — un langage de requête de type SQL conçu pour les développeurs qui souhaitent de la flexibilité sans jongler avec plusieurs bases de données spécialisées. Grâce à la prise en charge native des requêtes en temps réel, des permissions au niveau des lignes et de l'authentification intégrées à la base de données elle-même, SurrealDB peut servir à la fois de base de données et de backend-as-a-service pour les applications web et mobiles.
L'auto-hébergement de SurrealDB sur votre VPS offre aux développeurs et aux petites équipes une base de données multi-modèle puissante sans la tarification par requête de SurrealDB Cloud. L'architecture à binaire unique simplifie le déploiement et les opérations par rapport à l'exécution de bases de données distinctes pour les charges de travail de documents, de graphes et de séries temporelles.
Fonctionnalités clés de SurrealDB
Types de données multi-modèles
Stockez des documents, des graphiques, des lignes relationnelles, des séries temporelles, des données géospatiales et des vecteurs dans la même base de données sans services distincts pour chaque modèle.
Langage de requête SurrealQL
Langage de requête de type SQL avec des extensions pour la traversée de graphes, la recherche vectorielle, les opérateurs géospatiaux et les champs calculés intégrés au schéma.
Requêtes en temps réel
Abonnez-vous aux résultats de requêtes en direct via WebSocket pour des mises à jour d'interface utilisateur en temps réel sans sondage ni infrastructure de bus d'événements externe.
Sécurité au niveau des lignes
Les permissions granulaires intégrées au schéma vous permettent d'exposer en toute sécurité la base de données directement aux clients web et mobiles sans couche d'API intermédiaire.
Authentification intégrée
L'authentification intégrée basée sur l'utilisateur, la portée et le JWT rend SurrealDB utilisable comme backend-as-a-service pour les applications prototypes.
Interfaces de requête multiples
Interroger via HTTP REST, WebSocket, des bibliothèques clientes natives pour JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET et PHP — ou directement via l'interface CLI de SurrealQL.
Pourquoi exécuter SurrealDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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