SurrealDB est une base de données multi-modèle moderne écrite en Rust qui unifie les données de type document, graphe, relationnel, séries temporelles, géospatial et vectoriel en un seul moteur, accessible via SurrealQL — un langage de requête de type SQL conçu pour les développeurs qui souhaitent de la flexibilité sans jongler avec plusieurs bases de données spécialisées. Grâce à la prise en charge native des requêtes en temps réel, des permissions au niveau des lignes et de l'authentification intégrées à la base de données elle-même, SurrealDB peut servir à la fois de base de données et de backend-as-a-service pour les applications web et mobiles.

L'auto-hébergement de SurrealDB sur votre VPS offre aux développeurs et aux petites équipes une base de données multi-modèle puissante sans la tarification par requête de SurrealDB Cloud. L'architecture à binaire unique simplifie le déploiement et les opérations par rapport à l'exécution de bases de données distinctes pour les charges de travail de documents, de graphes et de séries temporelles.