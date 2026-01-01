Huginn est une plateforme d'automatisation open source qui vous permet de créer des agents pour surveiller des sites web, suivre les changements de données, agréger du contenu et exécuter des flux de travail en plusieurs étapes — le tout sur votre propre infrastructure. Considérez-le comme une version auto-hébergée d'IFTTT ou de Zapier, sans limites de taux ni frais d'abonnement. Les agents peuvent surveiller les événements, transformer et acheminer les données entre les services, envoyer des notifications et coordonner des pipelines complexes via une interface web visuelle.

L'exécution de Huginn sur votre VPS garantit que les flux de travail d'automatisation s'exécutent de manière fiable 24 heures sur 24. Vous bénéficiez d'un accès complet aux systèmes internes et aux sources de données privées, inaccessibles aux services d'automatisation basés sur le cloud, tout en conservant un contrôle total sur vos clés API et votre logique métier.