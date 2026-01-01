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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Ollama

Ollama est le principal framework open-source pour exécuter des modèles de langage volumineux localement, prenant en charge Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek et plus de 100 autres sans dépendances cloud. Il gère automatiquement la quantification des modèles, l'accélération GPU et la gestion de la mémoire, exposant une API REST compatible avec le format OpenAI afin que les outils et intégrations existants fonctionnent sans modification.

L'auto-hébergement d'Ollama sur votre VPS élimine les coûts par jeton, supprime les limites de débit et garantit que chaque invite et réponse reste sur votre propre infrastructure. C'est le backend idéal pour les équipes qui développent des applications basées sur l'IA ou pour quiconque a besoin d'une inférence de modèle de langage privée et toujours disponible.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Ollama

Plus de 100 Modèles ouverts

Téléchargez et exécutez Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, et des dizaines d'autres avec une seule commande.

API compatible OpenAI

L'API REST intégrable permet aux outils, SDK et intégrations existants de se connecter à Ollama sans modification de code.

Accélération GPU

La prise en charge automatique de NVIDIA CUDA et Apple Metal accélère considérablement l'inférence par rapport aux configurations uniquement CPU.

Support multimodal

Utiliser des modèles de vision comme LLaVA pour traiter à la fois des images et du texte dans la même conversation.

Fichiers modèles personnalisés

Créez des modèles personnalisés avec des invites système, des réglages de température et des paramètres personnalisés à l'aide de Modelfiles.

Pourquoi exécuter Ollama avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Sylvain
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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