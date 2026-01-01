Snac2 est une instance ActivityPub minimaliste écrite en C portable sans dépendances de base de données — toutes les données sont stockées sous forme de fichiers plats sur le disque. Conçue pour les particuliers et les petites instances, elle fédère avec Mastodon, Pleroma, Pixelfed et le Fediverse au sens large tout en fonctionnant confortablement sur de minuscules instances VPS ou des ordinateurs monocartes.

L'auto-hébergement de Snac2 vous offre une identité personnelle sur le Fediverse sans dépendre d'instances tierces qui pourraient fermer, se défédérer ou modifier leurs politiques. L'architecture à binaire unique, l'absence de base de données et l'API compatible Mastodon font de Snac2 l'un des moyens les plus légers et les plus faciles à maintenir pour participer aux médias sociaux décentralisés.