Déployez Snac2 en un clic.
Serveur ActivityPub minimaliste pour un seul utilisateur, écrit en C portable, pour rejoindre le Fediverse avec une consommation de ressources négligeable.
Choisissez un pack VPS pour Snac2
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Snac2
Snac2 est une instance ActivityPub minimaliste écrite en C portable sans dépendances de base de données — toutes les données sont stockées sous forme de fichiers plats sur le disque. Conçue pour les particuliers et les petites instances, elle fédère avec Mastodon, Pleroma, Pixelfed et le Fediverse au sens large tout en fonctionnant confortablement sur de minuscules instances VPS ou des ordinateurs monocartes.
L'auto-hébergement de Snac2 vous offre une identité personnelle sur le Fediverse sans dépendre d'instances tierces qui pourraient fermer, se défédérer ou modifier leurs politiques. L'architecture à binaire unique, l'absence de base de données et l'API compatible Mastodon font de Snac2 l'un des moyens les plus légers et les plus faciles à maintenir pour participer aux médias sociaux décentralisés.
Fonctionnalités clés de Snac2
Aucune base de données requise
Tous les articles, abonnés et la configuration sont stockés sous forme de fichiers simples sur le disque — pas de MySQL ou PostgreSQL à installer, configurer ou sauvegarder séparément.
Compatibilité de l'API Mastodon
Utilisez les clients mobiles et de bureau Mastodon existants pour publier, parcourir les fils d'actualité et gérer les notifications sans apprendre de nouveaux outils.
Fédération ActivityPub
Suivez et interagissez avec les utilisateurs sur Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, et tout autre serveur compatible ActivityPub dans le Fediverse.
Faible empreinte de ressources
Écrit en C portable sous la forme d'un unique binaire statique, Snac2 s'exécute avec quelques mégaoctets de RAM et reste inactif avec une utilisation CPU quasi nulle.
Prise en charge multi-utilisateur
Héberger plusieurs comptes sur la même instance depuis la ligne de commande, utile pour les familles ou les petites communautés partageant un seul VPS.
Conception axée sur la confidentialité
Pas de suivi, pas d'analyse, pas de scripts tiers — votre fil d'actualité reste sur votre VPS et votre liste d'abonnés ne quitte jamais votre disque.
Pourquoi exécuter Snac2 avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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