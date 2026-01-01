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Système de gestion de micrologiciel piloté par YAML pour microcontrôleurs ESP8266 et ESP32, doté d'un tableau de bord web et de mises à jour sans fil.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ESPHome

ESPHome est un système open-source qui transforme les microcontrôleurs ESP8266 et ESP32 en appareils domotiques intelligents à l'aide de simples fichiers de configuration YAML. Aucune programmation C++ n'est requise — définissez les capteurs, les interrupteurs et les écrans en YAML, et ESPHome compile et flashe automatiquement un micrologiciel optimisé. Il s'intègre nativement à Home Assistant et prend en charge MQTT pour une compatibilité avec n'importe quelle plateforme d'automatisation.

L'exécution d'ESPHome sur un VPS offre une gestion des appareils toujours active et une compilation de micrologiciels à distance accessible de n'importe où. Vos configurations d'appareils sont stockées et sauvegardées de manière centralisée, et les mises à jour à distance (OTA) peuvent être déclenchées sans être sur le réseau local où résident les appareils physiques.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de ESPHome

Configuration YAML

Définissez le comportement des appareils ESP dans de simples fichiers YAML avec validation automatique — aucune connaissance en C++ ni configuration d'IDE requise.

Mises à jour Over-the-Air

Poussez les mises à jour du firmware sans fil vers tous vos appareils ESP sans accès physique, facilitant la maintenance des déploiements importants.

Intégration Home Assistant

L'intégration native de l'API avec Home Assistant permet la découverte instantanée des appareils et un contrôle local sans latence, sans dépendance au cloud.

Plus de 500 composants

La prise en charge de centaines de capteurs, d'écrans, de contrôleurs LED et d'actionneurs signifie que presque n'importe quel matériel peut être intégré prêt à l'emploi.

Journalisation en temps réel

Diffusez les journaux d'appareils en direct directement dans le tableau de bord web pour un dépannage rapide et le suivi des relevés de capteurs pendant le développement.

Pourquoi exécuter ESPHome avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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