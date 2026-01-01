Déployez Unmanic : installation en un clic.
Optimiseur de bibliothèque multimédia auto-hébergé qui transcode et convertit automatiquement les fichiers vers vos formats préférés.
Choisissez un pack VPS pour Unmanic
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Unmanic
Unmanic est un outil d'optimisation de bibliothèque multimédia auto-hébergé qui analyse automatiquement vos fichiers et les transcode dans des formats cohérents à l'aide de FFmpeg. Au lieu de convertir manuellement des fichiers ou d'écrire des scripts, Unmanic surveille en permanence un répertoire de bibliothèque, identifie les fichiers qui ne correspondent pas à vos préréglages de sortie configurés et les met en file d'attente pour traitement — le tout géré via une interface web.
L'auto-hébergement d'Unmanic sur un VPS vous offre un pipeline de conversion toujours actif pour votre collection multimédia. Que vous standardisiez des codecs vidéo, réduisiez la taille des fichiers ou traitiez des enregistrements DVR, Unmanic gère les tâches en arrière-plan sans nécessiter que votre ordinateur de bureau reste allumé.
Fonctionnalités clés de Unmanic
Numérisation automatisée de la bibliothèque
Unmanic analyse en continu votre répertoire multimédia et met en file d'attente les fichiers qui ne correspondent pas à vos préréglages de sortie configurés pour traitement.
Transcodage propulsé par FFmpeg
Transcoder la vidéo et l'audio vers n'importe quel format ou codec pris en charge par FFmpeg, y compris H.264, H.265, AV1 et AAC.
Système de plugins
Étendez Unmanic avec des plugins communautaires pour supprimer les publicités, renommer les fichiers, compresser les archives, et bien plus encore.
Moniteur de fichiers en temps réel
Les fichiers nouveaux ou modifiés sont détectés automatiquement, de sorte que les médias fraîchement ajoutés sont mis en file d'attente pour traitement sans intervention manuelle.
Gestion de la file d'attente des tâches
Gérer les tâches de conversion simultanées avec une file d'attente visuelle affichant la progression en temps réel, le temps estimé et l'historique de traitement.
Pourquoi exécuter Unmanic avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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