Déployez Linkwarden avec une installation en un clic.
Gestionnaire de favoris collaboratif qui archive des captures d'écran complètes de pages web afin que les liens enregistrés ne deviennent jamais obsolètes.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Linkwarden
Linkwarden est un gestionnaire de favoris auto-hébergé qui résout le problème de la dégradation des liens en archivant automatiquement des captures d'écran complètes de pages — y compris les images et la mise en forme — au moment où vous enregistrez un lien. Vos favoris restent lisibles des années plus tard, quelle que soit l'évolution de l'URL d'origine. Les collections, les tags, les surlignages et les annotations vous permettent de construire des bases de connaissances structurées plutôt que de simples listes de liens.
L'auto-hébergement de Linkwarden vous offre un archivage illimité, contraint uniquement par le stockage de votre VPS, une confidentialité totale sur vos habitudes de navigation, et aucun risque de perdre des années de favoris organisés en raison de la fermeture d'un service cloud ou d'un changement de son modèle tarifaire.
Fonctionnalités clés de Linkwarden
Archivage de page entière
Capture automatiquement des instantanés complets de pages avec des images afin que le contenu mis en signet soit préservé même lorsque les sites originaux sont hors ligne.
Collections et Tags
Organisez les signets en collections nommées avec des balises personnalisées et des annotations pour des bases de connaissances structurées et consultables.
Collaboration multi-utilisateur
Partagez des collections avec vos coéquipiers et contrôlez l'accès avec des autorisations par utilisateur pour la recherche d'équipe et le partage des connaissances.
Recherche en texte intégral
Recherchez dans le contenu des pages archivées, les titres, les descriptions et les annotations pour trouver instantanément n'importe quoi dans votre collection.
Extensions de navigateur
Enregistrez des pages directement depuis Chrome ou Firefox en un clic, l'extension capturant le contenu avant qu'il ne disparaisse.
Pourquoi exécuter Linkwarden avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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