Linkwarden est un gestionnaire de favoris auto-hébergé qui résout le problème de la dégradation des liens en archivant automatiquement des captures d'écran complètes de pages — y compris les images et la mise en forme — au moment où vous enregistrez un lien. Vos favoris restent lisibles des années plus tard, quelle que soit l'évolution de l'URL d'origine. Les collections, les tags, les surlignages et les annotations vous permettent de construire des bases de connaissances structurées plutôt que de simples listes de liens.

L'auto-hébergement de Linkwarden vous offre un archivage illimité, contraint uniquement par le stockage de votre VPS, une confidentialité totale sur vos habitudes de navigation, et aucun risque de perdre des années de favoris organisés en raison de la fermeture d'un service cloud ou d'un changement de son modèle tarifaire.