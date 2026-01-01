Castopod est une plateforme open source complète d'hébergement de podcasts, conçue pour les créateurs qui souhaitent des capacités de publication professionnelles sans dépendre de services d'hébergement tiers. Elle prend en charge la gestion des épisodes, la génération automatique de flux RSS pour la distribution sur toutes les plateformes majeures, des statistiques d'écoute détaillées et l'intégration d'ActivityPub pour le réseautage social décentralisé — le tout dans une solution auto-hébergée unique.

Héberger votre podcast sur votre propre VPS signifie que vous êtes propriétaire de vos données d'audience, évitez les frais de bande passante par téléchargement et conservez un contrôle total sur la distribution et la monétisation de votre contenu, sans verrouillage par une plateforme.