Sun-Panel est un panneau d'accueil et de navigation léger, auto-hébergé, conçu pour les serveurs et les appareils NAS. Il vous offre un tableau de bord unique et magnifiquement organisé où vous pouvez lancer tous vos services auto-hébergés et surveiller l'état du système en un coup d'œil. Conçu dans un souci de simplicité, Sun-Panel ne nécessite aucune base de données externe — il fonctionne entièrement sur SQLite.

Avec la prise en charge de l'isolation multi-comptes, des icônes personnalisées de la bibliothèque Iconify, des mini-fenêtres intégrées à la page, et des CSS et JavaScript entièrement personnalisables, Sun-Panel vous permet de créer une page d'accueil qui correspond à votre flux de travail. Déployez-le sur votre VPS et profitez d'une page de démarrage de navigateur personnelle, sans publicité, que vous contrôlez entièrement.