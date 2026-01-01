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Panneau de navigation personnalisable pour serveur et NAS avec une page d'accueil épurée et un lanceur d'applications pour les auto-hébergeurs.

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69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Sun-Panel

Sun-Panel est un panneau d'accueil et de navigation léger, auto-hébergé, conçu pour les serveurs et les appareils NAS. Il vous offre un tableau de bord unique et magnifiquement organisé où vous pouvez lancer tous vos services auto-hébergés et surveiller l'état du système en un coup d'œil. Conçu dans un souci de simplicité, Sun-Panel ne nécessite aucune base de données externe — il fonctionne entièrement sur SQLite.

Avec la prise en charge de l'isolation multi-comptes, des icônes personnalisées de la bibliothèque Iconify, des mini-fenêtres intégrées à la page, et des CSS et JavaScript entièrement personnalisables, Sun-Panel vous permet de créer une page d'accueil qui correspond à votre flux de travail. Déployez-le sur votre VPS et profitez d'une page de démarrage de navigateur personnelle, sans publicité, que vous contrôlez entièrement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Sun-Panel

Support multi-comptes

Créez des comptes isolés pour différents utilisateurs, chacun avec sa propre disposition de panneau et ses raccourcis d'application.

Aucune base de données externe

Fonctionne entièrement sur SQLite intégré, simplifiant le déploiement sans service de base de données supplémentaire à maintenir.

Riche bibliothèque d'icônes

Exploitez la bibliothèque d'icônes Iconify pour styliser librement les raccourcis de votre application, prenant en charge des milliers de jeux d'icônes.

Surveillance du statut du système

Affichez l'utilisation du CPU, de la mémoire et du disque en temps réel directement sur votre panneau pour surveiller la santé du serveur.

JS et CSS personnalisés

Injectez votre propre JavaScript et CSS pour personnaliser entièrement l'apparence et le comportement de votre page d'accueil.

Mini-fenêtres dans la page

Ouvrez les services pris en charge dans des mini-fenêtres flottantes sans quitter votre tableau de bord pour un flux de travail fluide.

Pourquoi exécuter Sun-Panel avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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