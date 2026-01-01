Keila est une plateforme open-source de newsletter et de marketing par e-mail qui vous permet de développer, segmenter et atteindre votre liste d'abonnés sans dépendre de Mailchimp, Brevo ou d'autres SaaS commerciaux. Conçue en Elixir et Phoenix pour une haute délivrabilité et un débit concurrentiel élevé, elle offre un éditeur glisser-déposer épuré, des campagnes automatisées, des tests A/B, la segmentation des abonnés et des flux de confirmation de double opt-in — le tout soutenu par votre propre fournisseur SMTP afin que vous gardiez le contrôle total de la réputation d'envoi et des données de contact.

L'auto-hébergement de Keila sur votre VPS offre aux newsletters, aux éditeurs indépendants et aux petites entreprises un nombre illimité d'abonnés et d'envois illimités, sans la tarification par contact qui devient douloureusement élevée au-delà de quelques milliers de lecteurs. Connectez n'importe quel fournisseur SMTP — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, votre propre postfix — et maîtrisez chaque relation avec vos abonnés.