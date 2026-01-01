Pydio Cells est une plateforme de collaboration de contenu auto-hébergée — le successeur moderne de PydioShare. Elle combine le partage de fichiers sécurisé, les espaces de travail d'équipe, la génération de liens publics, la prévisualisation de documents dans le navigateur et un contrôle d'accès granulaire, le tout soutenu par un backend rapide basé sur Go et une interface web soignée qui rivalise directement avec des offres commerciales comme Box, Dropbox Business et SharePoint.

L'auto-hébergement de Pydio Cells sur un VPS garde vos documents sensibles, vos espaces de travail d'équipe et vos liens de partage externes entièrement sous votre contrôle, sans frais par utilisateur, sans limites de stockage et sans plateforme tierce pouvant modifier les conditions ou les tarifs à tout moment.