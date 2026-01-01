Euro-Office DocumentServer est une suite bureautique en ligne open source qui permet l'édition collaborative basée sur navigateur des formats DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP et PDF sur votre propre infrastructure. Basé sur la base de code ONLYOFFICE DocumentServer sous licence AGPL et rebaptisé pour la souveraineté numérique européenne, il sert de backend d'édition collaborative prêt à l'emploi pour des plateformes telles que Nextcloud et ownCloud.

L'auto-hébergement d'Euro-Office DocumentServer garde chaque document, session d'édition et appel d'intégration à l'intérieur de votre VPS — aucun cloud tiers ne touche le contenu. L'authentification par jeton JWT sécurise l'API par défaut, et le déploiement groupé inclut PostgreSQL, RabbitMQ et Redis préconfigurés pour un serveur d'édition prêt pour la production.