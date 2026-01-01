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Suite bureautique souveraine européenne auto-hébergée pour l'édition collaborative basée sur navigateur de documents, feuilles de calcul et présentations.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Euro-Office DocumentServer

Euro-Office DocumentServer est une suite bureautique en ligne open source qui permet l'édition collaborative basée sur navigateur des formats DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP et PDF sur votre propre infrastructure. Basé sur la base de code ONLYOFFICE DocumentServer sous licence AGPL et rebaptisé pour la souveraineté numérique européenne, il sert de backend d'édition collaborative prêt à l'emploi pour des plateformes telles que Nextcloud et ownCloud.

L'auto-hébergement d'Euro-Office DocumentServer garde chaque document, session d'édition et appel d'intégration à l'intérieur de votre VPS — aucun cloud tiers ne touche le contenu. L'authentification par jeton JWT sécurise l'API par défaut, et le déploiement groupé inclut PostgreSQL, RabbitMQ et Redis préconfigurés pour un serveur d'édition prêt pour la production.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Euro-Office DocumentServer

Souverain par conception

Fork AGPL dirigé par l'Europe, axé sur la souveraineté numérique — chaque document, journal et ligne de base de données reste sur l'infrastructure que vous contrôlez.

Coédition en temps réel

Plusieurs utilisateurs modifient le même document, feuille de calcul ou présentation simultanément avec des curseurs en direct, des commentaires et des modifications suivies.

Compatibilité MS Office

Ouvre et enregistre les fichiers DOCX, XLSX et PPTX avec une conservation fidèle de la mise en page, ainsi qu'un support natif pour les fichiers ODT, ODS et ODP.

Sécurité de l'API JWT

La validation du jeton Web JSON protège chaque appel d'API, afin que seules les intégrations et les clients autorisés puissent se connecter au serveur d'édition.

Intégration Nextcloud

Backend d'édition collaborative prêt à l'emploi pour Nextcloud, ownCloud et d'autres plateformes qui prennent déjà en charge les connecteurs ONLYOFFICE.

Édition de PDF et de formulaires

Modifiez des PDF et créez des formulaires PDF à remplir directement dans le navigateur, sans logiciel ni plugin supplémentaire requis.

Pourquoi exécuter Euro-Office DocumentServer avec Hostinger ?

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Maxim Shishkin
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Martin K
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