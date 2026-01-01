StarRocks est un entrepôt de données analytique de nouvelle génération qui offre des réponses aux requêtes en moins d'une seconde grâce à une architecture de traitement massivement parallèle (MPP) et un moteur d'exécution entièrement vectorisé. Conçu pour l'analyse en temps réel, l'analyse multidimensionnelle et les charges de travail hautement concurrentes, il gère des ensembles de données allant des gigaoctets aux pétaoctets sans sacrifier la vitesse des requêtes. Les vues matérialisées intelligentes se rafraîchissent automatiquement lors de l'ingestion des données et sont sélectionnées de manière transparente au moment de la requête, tandis qu'un optimiseur basé sur les coûts entièrement personnalisé garantit des plans d'exécution efficaces pour les jointures et les agrégations complexes.

Compatible filaire avec le protocole MySQL, StarRocks se connecte nativement aux outils BI tels qu'Apache Superset, Grafana et Tableau sans pilotes supplémentaires. Il prend en charge l'interrogation directe des lacs de données externes, y compris Apache Hive, Iceberg, Delta Lake et Hudi, et s'intègre avec Kafka, Flink et Spark pour l'ingestion en continu — le tout à partir d'une seule instance auto-hébergée que vous contrôlez entièrement.