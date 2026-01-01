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1 cœur vCPU
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2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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CHF10.29/mois
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Overleaf

Overleaf est un éditeur LaTeX collaboratif basé sur navigateur, utilisé par des millions de chercheurs, d'universitaires et d'ingénieurs dans le monde entier. Il remplace les installations LaTeX locales par un environnement basé sur le cloud où les équipes peuvent écrire, compiler et réviser des documents en temps réel — avec un support LaTeX complet incluant des packages personnalisés, BibTeX et les références croisées.

L'auto-hébergement d'Overleaf sur votre propre VPS permet de garder les recherches sensibles, les manuscrits propriétaires et les documents institutionnels entièrement sous votre contrôle. Vous bénéficiez de la même collaboration en temps réel et du même pipeline de compilation LaTeX riche que le service cloud, sans que les données ne quittent votre infrastructure ni ne nécessitent d'abonnements SaaS par utilisateur.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Overleaf

Collaboration en temps réel

Plusieurs auteurs modifient simultanément le même document LaTeX, les modifications apparaissant instantanément pour tous les collaborateurs.

Compilation LaTeX complète

Compile des documents avec pdfLaTeX, XeLaTeX et LuaLaTeX, y compris la prise en charge des paquets personnalisés, des bibliographies BibTeX et Biber.

Historique des versions

Chaque version enregistrée d'un document est conservée, vous permettant de comparer les modifications et de restaurer n'importe quel état antérieur de votre projet.

Bibliothèque de modèles enrichis

Créez de nouveaux documents à partir d'une bibliothèque intégrée de modèles académiques, de revues, de thèses et de présentations, sans configuration manuelle.

Suivi des modifications

Examinez et acceptez ou rejetez les modifications individuelles des collaborateurs, en faisant correspondre les flux de travail de révision utilisés dans l'édition universitaire.

Intégration Git

Poussez et tirez des projets depuis des dépôts Git, permettant des flux de travail d'édition locaux parallèlement à l'éditeur basé sur navigateur.

Pourquoi exécuter Overleaf avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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