Déployez Swing Music avec une installation en un clic.
Serveur de streaming musical auto-hébergé avec une interface de type Spotify pour votre collection audio personnelle, des mixes quotidiens, des paroles et la prise en charge du FLAC.
Choisissez un pack VPS pour Swing Music
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Swing Music
Swing Music offre à votre collection audio personnelle l'expérience de qualité streaming que les services commerciaux proposent — sans frais d'abonnement, restrictions de licence ou compression audio. Il scanne automatiquement vos dossiers musicaux, extrait les métadonnées et organise tout par artiste, album et genre avec une interface web soignée qui inclut les pochettes d'album, l'affichage des paroles et des mix quotidiens personnalisés générés à partir de votre historique d'écoute.
L'auto-hébergement sur votre VPS vous offre un accès à distance fiable à votre bibliothèque depuis n'importe où, sans dépendre des vitesses d'upload domestiques ou des adresses IP dynamiques. Les formats FLAC et sans perte sont lus nativement, de sorte que votre fidélité audio n'est jamais compromise, et les profils multi-utilisateurs signifient que toute la famille peut partager une seule bibliothèque tout en conservant des historiques d'écoute distincts.
Fonctionnalités clés de Swing Music
Streaming audio sans perte
Diffuse les formats FLAC et autres formats sans perte nativement, sans transcodage ni compression, préservant la qualité audio complète de vos enregistrements.
Mixes quotidiens
Génère des playlists personnalisées à partir de votre historique d'écoute, faisant remonter les albums que vous n'avez pas écoutés récemment et gardant votre bibliothèque à jour.
Affichage des paroles
Affiche les paroles synchronisées pendant la lecture afin que vous puissiez suivre sans passer à une application ou un onglet de navigateur distinct.
Scrobbling Last.fm
Enregistre automatiquement chaque morceau que vous écoutez sur Last.fm, en maintenant à jour vos statistiques d'écoute et vos recommandations musicales.
Profils multi-utilisateurs
Chaque utilisateur conserve son propre historique d'écoute, ses favoris et ses recommandations tout en partageant la même bibliothèque musicale sur le serveur.
Pourquoi exécuter Swing Music avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic