Déployez Weblate en un clic.
Plateforme de gestion de traduction basée sur le Web avec intégration étroite du contrôle de version pour des flux de travail de localisation fluides.
Choisissez un pack VPS pour Weblate
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Weblate
Weblate est une puissante plateforme de gestion de traduction open-source qui s'intègre directement avec Git, GitHub, GitLab et Bitbucket pour maintenir les traductions synchronisées avec votre base de code.
Les traducteurs travaillent via une interface web intuitive tandis que les modifications sont automatiquement validées dans vos dépôts, éliminant ainsi les échanges de fichiers manuels et les conflits de fusion.
Avec la prise en charge de plus de 50 formats de fichiers, une mémoire de traduction intégrée, des suggestions de traduction automatique et des contrôles qualité, Weblate simplifie chaque étape du processus de localisation. L'auto-hébergement sur votre propre VPS supprime les limites de prix par utilisateur et maintient la confidentialité des chaînes de caractères propriétaires.
Fonctionnalités clés de Weblate
Intégration du contrôle de version
Synchronisez automatiquement les traductions avec les dépôts Git, GitHub, GitLab et Bitbucket sans échanges de fichiers manuels.
Plus de 50 formats de fichier
Prend en charge les formats PO, XLIFF, JSON, les ressources Android, les chaînes iOS, les propriétés Java et des dizaines d'autres formats de traduction.
Mémoire de traduction
Réutiliser les chaînes de caractères traduites précédemment d'un projet à l'autre pour maintenir la cohérence et accélérer le travail de localisation.
Traduction automatique
Obtenez des suggestions de traduction automatique de DeepL, Google Translate et LibreTranslate pour accélérer les flux de travail.
Contrôles qualité
Détectez automatiquement les erreurs de marqueur de position, les problèmes de formatage et les incohérences avant que les traductions n'atteignent la production.
Revoir les flux de travail
Configurez les processus d'approbation avec des autorisations basées sur les rôles pour garantir la qualité de la traduction au sein de votre équipe.
Pourquoi exécuter Weblate avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.