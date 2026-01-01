Weblate est une puissante plateforme de gestion de traduction open-source qui s'intègre directement avec Git, GitHub, GitLab et Bitbucket pour maintenir les traductions synchronisées avec votre base de code.

Les traducteurs travaillent via une interface web intuitive tandis que les modifications sont automatiquement validées dans vos dépôts, éliminant ainsi les échanges de fichiers manuels et les conflits de fusion.

Avec la prise en charge de plus de 50 formats de fichiers, une mémoire de traduction intégrée, des suggestions de traduction automatique et des contrôles qualité, Weblate simplifie chaque étape du processus de localisation. L'auto-hébergement sur votre propre VPS supprime les limites de prix par utilisateur et maintient la confidentialité des chaînes de caractères propriétaires.