Déployez Explo en un clic.
Moteur de découverte musicale auto-hébergé qui crée automatiquement des listes de lecture à partir des recommandations ListenBrainz et les télécharge dans votre bibliothèque.
Choisissez un pack VPS pour Explo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Explo
Explo est un serveur de découverte musicale auto-hébergé qui connecte votre historique d'écoute ListenBrainz à votre bibliothèque musicale personnelle. Il extrait des listes de lecture de recommandations hebdomadaires et quotidiennes de ListenBrainz, trouve les titres correspondants via YouTube ou Soulseek, les télécharge et crée des listes de lecture directement dans Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic ou MPD — automatiquement, selon un calendrier que vous contrôlez.
Contrairement aux services de streaming qui enferment les recommandations derrière des abonnements et des algorithmes opaques, Explo vous offre une transparence totale : chaque recommandation est traçable à vos données d'écoute réelles sur ListenBrainz, et chaque titre téléchargé réside sur votre propre serveur. L'interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les plannings, de parcourir l'historique des listes de lecture et de configurer toutes les intégrations sans modifier les fichiers de configuration.
Fonctionnalités clés de Explo
ListenBrainz découverte
Récupère les playlists Weekly Exploration, Weekly Jams et Daily Jams directement depuis votre compte ListenBrainz — des recommandations entièrement façonnées par votre propre historique d'écoute.
Prise en charge multi-serveurs
S'intègre avec Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic et MPD, créant des listes de lecture directement dans le serveur de musique que vous utilisez déjà.
Automatisation planifiée
Des planifications cron configurables exécutent la découverte automatiquement — configurez-le une seule fois et de la nouvelle musique apparaît dans votre bibliothèque chaque semaine sans aucune étape manuelle.
Téléchargement YouTube et Soulseek
Trouve et télécharge des pistes via YouTube (avec yt-dlp) ou Soulseek (via Slskd), avec des filtres de qualité, la sélection de format et une déduplication intelligente.
Gestion de l'interface utilisateur web
Parcourir les archives de listes de lecture, déclencher des exécutions manuelles, ajuster les plannings et gérer tous les paramètres du serveur de musique à partir d'une interface de navigateur authentifiée unique.
Pourquoi exécuter Explo avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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