Déployez Rocket.Chat en un clic.
Plateforme de communication d'équipe open source avec messagerie en temps réel, appels vidéo et propriété complète des données.
Choisissez un pack VPS pour Rocket.Chat
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Rocket.Chat
Rocket.Chat est une plateforme de communication d'équipe entièrement open source, utilisée par plus de 12 millions d'utilisateurs et déployée dans des milliers d'organisations à travers le monde, y compris la NASA, l'US Navy et Deutsche Telekom. Elle offre des canaux, des messages directs, des vidéoconférences, le partage de fichiers, le partage d'écran et un vaste écosystème d'intégration — le tout sans dépendre d'une infrastructure tierce.
L'auto-hébergement de Rocket.Chat sur votre propre VPS offre à votre équipe un centre de communication privé sans frais par utilisateur et un contrôle total sur vos données. Ce déploiement utilise MongoDB avec un ensemble de répliques pour une intégrité élevée des données, garantissant que vos messages, fichiers et historique de conversation restent durables et accessibles. Le compte administrateur initial est créé automatiquement en utilisant les identifiants configurés lors du déploiement.
Fonctionnalités clés de Rocket.Chat
Messagerie en temps réel
Conversations d'équipe organisées dans des canaux persistants, avec des fils de discussion, des réactions, l'épinglage de messages et une recherche en texte intégral dans l'historique.
Appels vidéo et audio
Visioconférence intégrée avec partage d'écran via Jitsi, BigBlueButton ou WebRTC natif — aucun outil de réunion externe requis.
Boîte de réception omnicanal
Gérez les conversations clients depuis LiveChat, les e-mails, WhatsApp, Telegram et d'autres canaux dans une seule boîte de réception unifiée.
Sécurité d'entreprise
LDAP, SAML SSO, authentification à deux facteurs, chiffrement de bout en bout et contrôle d'accès granulaire basé sur les rôles pour les environnements soumis à de fortes exigences de conformité.
Intégrations étendues
Connectez-vous à GitHub, Jira, GitLab et des centaines d'autres outils via des webhooks, des commandes slash et une place de marché d'applications intégrée.
Pourquoi exécuter Rocket.Chat avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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