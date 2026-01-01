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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Shaarli

Shaarli est un service de bookmarking personnel et minimaliste, conçu comme une alternative auto-hébergée à l'original del.icio.us. Il stocke chaque signet dans un unique fichier PHP plat — sans serveur de base de données, sans migrations, sans mises à jour de schéma — et affiche un flux chronologique inversé clair de liens, de notes et de mises à jour de type microblog que vous pouvez garder publics, privés ou mélanger par élément.

L'auto-hébergement de Shaarli sur votre VPS vous offre une archive de liens privée sous votre propre domaine, un flux RSS/Atom de vos partages, un système de notes compatible Markdown, et un bookmarklet ainsi qu'une API mobile qui transforment n'importe quel navigateur ou application en une cible de sauvegarde en un clic. L'ensemble de la pile est un conteneur PHP unique avec un fichier JSON en support — les sauvegardes sont une simple copie de fichier.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Shaarli

Stockage de fichiers plats

Les signets résident dans un unique magasin de données PHP sans serveur de base de données à installer, optimiser ou sauvegarder — copiez le fichier et vous avez votre archive.

Flux chronologique inverse

Chaque signet, note ou publication de microblog atterrit dans une chronologie bien organisée avec des balises, une recherche en texte intégral et des contrôles de confidentialité par lien.

Flux RSS et Atom

Les flux RSS et Atom intégrés transforment votre Shaarli en un blog de liens public ou une source de lecteur de flux privé — fonctionne avec toutes les applications de lecture.

Bookmarklet et API REST

Enregistrez des liens depuis n'importe quel navigateur avec le bookmarklet fourni, ou poussez-les depuis des applications mobiles et de bureau en utilisant l'API REST typée.

Notes Markdown

Rédigez des notes plus longues et des micro-articles en Markdown à côté des signets, avec une visibilité publique optionnelle pour le partage.

Empreinte légère

Un conteneur PHP unique sans serveur de base de données fonctionne confortablement sur les plus petits plans VPS sans concurrencer d'autres applications pour les ressources.

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Sylvain
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Martin K
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