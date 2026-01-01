Shaarli est un service de bookmarking personnel et minimaliste, conçu comme une alternative auto-hébergée à l'original del.icio.us. Il stocke chaque signet dans un unique fichier PHP plat — sans serveur de base de données, sans migrations, sans mises à jour de schéma — et affiche un flux chronologique inversé clair de liens, de notes et de mises à jour de type microblog que vous pouvez garder publics, privés ou mélanger par élément.

L'auto-hébergement de Shaarli sur votre VPS vous offre une archive de liens privée sous votre propre domaine, un flux RSS/Atom de vos partages, un système de notes compatible Markdown, et un bookmarklet ainsi qu'une API mobile qui transforment n'importe quel navigateur ou application en une cible de sauvegarde en un clic. L'ensemble de la pile est un conteneur PHP unique avec un fichier JSON en support — les sauvegardes sont une simple copie de fichier.