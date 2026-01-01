OpenRemote est une plateforme IoT 100% open-source qui vous permet d'ingérer des données de n'importe quel appareil, de modéliser des actifs du monde réel, d'automatiser le comportement avec des règles et de livrer des interfaces personnalisées — le tout à partir d'une seule pile auto-hébergée. Il prend en charge des protocoles tels que MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus et Zigbee prêts à l'emploi, ainsi qu'une API de gestionnaire pour les intégrations personnalisées.

L'auto-hébergement d'OpenRemote sur votre VPS maintient la télémétrie, la logique d'automatisation et les données des utilisateurs finaux sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce modèle regroupe le gestionnaire, l'identité Keycloak, PostgreSQL et une périphérie HAProxy avec des certificats Let's Encrypt automatiques afin que la pile soit prête à recevoir des appareils via HTTPS et MQTT/TLS dès son démarrage.