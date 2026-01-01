Déployez OpenRemote en un clic.
Plateforme IoT open source pour la gestion des actifs, l'automatisation des bâtiments, la surveillance énergétique et l'orchestration des appareils connectés.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenRemote
OpenRemote est une plateforme IoT 100% open-source qui vous permet d'ingérer des données de n'importe quel appareil, de modéliser des actifs du monde réel, d'automatiser le comportement avec des règles et de livrer des interfaces personnalisées — le tout à partir d'une seule pile auto-hébergée. Il prend en charge des protocoles tels que MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus et Zigbee prêts à l'emploi, ainsi qu'une API de gestionnaire pour les intégrations personnalisées.
L'auto-hébergement d'OpenRemote sur votre VPS maintient la télémétrie, la logique d'automatisation et les données des utilisateurs finaux sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par appareil et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce modèle regroupe le gestionnaire, l'identité Keycloak, PostgreSQL et une périphérie HAProxy avec des certificats Let's Encrypt automatiques afin que la pile soit prête à recevoir des appareils via HTTPS et MQTT/TLS dès son démarrage.
Fonctionnalités clés de OpenRemote
Agents multi-protocoles
Connectez des appareils via MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee et plus encore sans écrire de code de protocole pour chaque intégration.
Modèle d'actifs et d'attributs
Modélisez des éléments du monde réel — bâtiments, véhicules, compteurs d'énergie — en tant qu'actifs typés avec des attributs, des métadonnées et des points de données historiques.
Règles Quand-alors et de flux
Automatisez le comportement à l'aide d'un éditeur visuel "quand-alors", de règles basées sur des flux, ou de JavaScript et Groovy pour les scénarios avancés.
Domaines multi-locataires
Isolez les clients ou les sites dans des royaumes distincts basés sur Keycloak, avec des utilisateurs, des ressources et des tableaux de bord par royaume.
Tableaux de bord d'analyse
Créez des tableaux de bord personnalisés à partir de données d'attributs en direct et historiques sans exporter vers un outil d'analyse distinct.
API MQTT et HTTP
Exposer un broker MQTT intégré sur le port 8883 ainsi que des API REST et WebSocket afin que les systèmes externes puissent lire et écrire l'état des actifs.
Pourquoi exécuter OpenRemote avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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