Déployez Vault avec une installation en un clic.
Plateforme de gestion des secrets standard de l'industrie pour stocker, accéder et renouveler en toute sécurité les identifiants et certificats sensibles.
Choisissez un pack VPS pour Vault
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Vault
HashiCorp Vault est une plateforme de gestion de secrets basée sur l'identité qui centralise le contrôle des données sensibles — clés API, mots de passe de bases de données, certificats et jetons — sur l'ensemble de votre infrastructure. Au lieu de disperser les identifiants dans les fichiers de configuration et les variables d'environnement, Vault offre une source unique et fiable avec un journal d'audit complet de chaque événement d'accès.
Vault prend en charge les secrets dynamiques générés à la demande et automatiquement révoqués après utilisation, réduisant considérablement l'exposition due aux identifiants divulgués ou à longue durée de vie. L'auto-hébergement de Vault sur un VPS maintient votre infrastructure de secrets entièrement sous votre contrôle — aucun fournisseur de cloud n'a accès à vos clés, à vos pistes d'audit ou aux applications qu'elles protègent.
Fonctionnalités clés de Vault
Secrets dynamiques
Générer des identifiants à courte durée de vie pour les bases de données et les services cloud à la demande — révoqués automatiquement après une durée de vie (TTL) configurable, éliminant le risque lié aux secrets divulgués à longue durée de vie.
Chiffrement en tant que service
Chiffrer et déchiffrer les données d'application via l'API Vault sans gérer directement les clés cryptographiques, en protégeant les données sensibles sans modifier votre couche de stockage.
Journalisation complète des audits
Chaque lecture, écriture et suppression de secret est enregistrée avec l'identité complète et les détails de l'horodatage, offrant une piste inaltérable pour les audits de conformité et les enquêtes sur les incidents.
Plusieurs méthodes d'authentification
Authentifiez-vous via des jetons, AppRole, GitHub, AWS IAM ou des comptes de service Kubernetes, en intégrant Vault dans vos pipelines d'identité et de déploiement existants.
Baux de secrets et TTLs
Les secrets sont émis avec des valeurs de durée de vie et peuvent être renouvelés ou révoqués par programme, vous offrant un contrôle précis du cycle de vie sur chaque identifiant géré par Vault.
Pourquoi exécuter Vault avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.