Déployez docassemble en un clic.
Système expert open source pour des entretiens guidés et l'assemblage automatisé de documents, basé sur Python, YAML et Markdown.
Choisissez un pack VPS pour docassemble
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec docassemble
docassemble est une plateforme gratuite et open source pour créer des entretiens guidés basés sur le web qui recueillent des informations auprès des utilisateurs finaux et assemblent des documents, contrats et formulaires personnalisés à partir des réponses. Les auteurs écrivent la logique d'entretien en YAML, les modèles de documents en Markdown ou DOCX, et étendent le comportement avec Python — sans avoir à créer une application web personnalisée.
Conçu à l'origine pour les organisations d'aide juridique et les cabinets d'avocats automatisant l'accueil des clients et la rédaction de documents, docassemble alimente désormais des systèmes experts dans les domaines de la conformité, des services gouvernementaux et des flux de travail RH. L'auto-hébergement sur un VPS conserve les réponses sensibles aux entretiens, les documents générés et les données clients sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par entretien ou par utilisateur.
Fonctionnalités clés de docassemble
Entretiens guidés
Créez des flux de questions à embranchements en YAML qui recueillent les données des utilisateurs via des formulaires web accessibles et adaptés aux mobiles, avec une logique conditionnelle.
Assemblage de documents
Générez des documents DOCX, PDF et RTF remplis à partir des réponses d'entretien en utilisant des modèles Markdown ou Word avec formatage automatique.
Extensibilité Python
Passez à Python complet lorsque YAML ne suffit pas — appelez des API externes, exécutez des calculs ou intégrez-vous à des systèmes existants.
Signatures électroniques
Capturez des signatures sur des écrans tactiles et intégrez-les dans les documents générés sans services de signature électronique tiers.
Support multilingue
Rédigez une interview en plusieurs langues avec des outils de traduction intégrés et un formatage de la date, des nombres et des devises sensible à la locale.
Bac à sable intégré
L'environnement de développement intégré au navigateur avec éditeur de code, tests en temps réel et gestion des paquets permet aux auteurs d'itérer sans IDE séparé.
Pourquoi exécuter docassemble avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail open source et sans code avec plus de 200 intégrations d'applications