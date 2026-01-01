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Système expert open source pour des entretiens guidés et l'assemblage automatisé de documents, basé sur Python, YAML et Markdown.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec docassemble

docassemble est une plateforme gratuite et open source pour créer des entretiens guidés basés sur le web qui recueillent des informations auprès des utilisateurs finaux et assemblent des documents, contrats et formulaires personnalisés à partir des réponses. Les auteurs écrivent la logique d'entretien en YAML, les modèles de documents en Markdown ou DOCX, et étendent le comportement avec Python — sans avoir à créer une application web personnalisée.

Conçu à l'origine pour les organisations d'aide juridique et les cabinets d'avocats automatisant l'accueil des clients et la rédaction de documents, docassemble alimente désormais des systèmes experts dans les domaines de la conformité, des services gouvernementaux et des flux de travail RH. L'auto-hébergement sur un VPS conserve les réponses sensibles aux entretiens, les documents générés et les données clients sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par entretien ou par utilisateur.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de docassemble

Entretiens guidés

Créez des flux de questions à embranchements en YAML qui recueillent les données des utilisateurs via des formulaires web accessibles et adaptés aux mobiles, avec une logique conditionnelle.

Assemblage de documents

Générez des documents DOCX, PDF et RTF remplis à partir des réponses d'entretien en utilisant des modèles Markdown ou Word avec formatage automatique.

Extensibilité Python

Passez à Python complet lorsque YAML ne suffit pas — appelez des API externes, exécutez des calculs ou intégrez-vous à des systèmes existants.

Signatures électroniques

Capturez des signatures sur des écrans tactiles et intégrez-les dans les documents générés sans services de signature électronique tiers.

Support multilingue

Rédigez une interview en plusieurs langues avec des outils de traduction intégrés et un formatage de la date, des nombres et des devises sensible à la locale.

Bac à sable intégré

L'environnement de développement intégré au navigateur avec éditeur de code, tests en temps réel et gestion des paquets permet aux auteurs d'itérer sans IDE séparé.

Pourquoi exécuter docassemble avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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