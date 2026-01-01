Déployez LibreNMS en un clic.
Système de surveillance réseau piloté par la communauté, à découverte automatique, avec une prise en charge SNMP approfondie pour des milliers de modèles d'appareils.
Choisissez un pack VPS pour LibreNMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LibreNMS
LibreNMS est un système de surveillance réseau complet, sous licence GPL, qui découvre automatiquement l'ensemble de votre infrastructure via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP. Il prend en charge des milliers de modèles d'appareils de Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet et bien d'autres, prêts à l'emploi, vous offrant des graphiques de trafic par port, des alertes et une cartographie de la topologie sans frais de licence par appareil.
L'auto-hébergement de LibreNMS sur votre VPS maintient la télémétrie d'infrastructure sensible sur le matériel que vous contrôlez, sans empreinte d'agent sur les appareils surveillés. Ce déploiement regroupe LibreNMS avec MariaDB, Redis et un conteneur de répartiteur de sondage dédié afin que le sondage et les alertes continuent de fonctionner de manière fiable aux côtés de l'interface utilisateur web.
Fonctionnalités clés de LibreNMS
Découverte automatique SNMP
Découvrez automatiquement les appareils et leurs interfaces via SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP et ARP, sans travail d'inventaire manuel.
Large compatibilité des appareils
Livré avec la prise en charge de milliers de modèles de périphériques réseau, de serveurs et d'appareils IoT de Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet, et bien d'autres.
Alertes et notifications
Définissez des règles avec des alertes basées sur des modèles et diffusez-les via email, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, des webhooks et plus de 80 transports.
Facturation et bande passante
Suivez le trafic par port avec des rapports de facturation au 95e centile pour les circuits et les interfaces client, idéal pour les FAI et les fournisseurs de services gérés.
API et intégrations
API REST complète ainsi que des intégrations de premier ordre avec Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping, et des cartes basées sur OpenStreetMap.
Sondage distribué
Le service de répartition distribue l'interrogation sur plusieurs conteneurs de travail, assurant la réactivité des grands réseaux sans manquer d'intervalles.
Pourquoi exécuter LibreNMS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Alerta
Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision