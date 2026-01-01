Déployez Rotki en un clic.
Suivi de portefeuille de cryptomonnaies open-source qui traite toutes les données localement, en gardant vos informations financières entièrement privées.
Choisissez un pack VPS pour Rotki
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Rotki
Rotki est un outil open-source de suivi de portefeuille, d'analyse et de reporting fiscal, bâti autour d'un principe unique : vos données financières ne quittent jamais votre machine. Contrairement aux applications de portefeuille centralisées qui agrègent les avoirs sur les plateformes d'échange et les portefeuilles sur leurs serveurs, Rotki fonctionne localement et traite tout sur votre propre VPS — pas de comptes, pas de partage de données, pas de risque de violation.
Il se connecte à Binance, Coinbase, Kraken et des dizaines d'autres plateformes d'échange via des clés API en lecture seule, suit les portefeuilles Ethereum et Bitcoin, et surveille les positions DeFi dans des protocoles comme Aave et Uniswap. L'auto-hébergement vous offre un accès persistant depuis n'importe quel appareil sans exposer les clés API sensibles à des tiers.
Fonctionnalités clés de Rotki
Traitement local des données
Toutes les données du portefeuille sont traitées sur votre propre serveur — rien n'est envoyé à des services externes, éliminant ainsi le risque de violations de données financières.
Suivi multi-bourse
Se connecte à Binance, Coinbase, Kraken et de nombreux autres échanges via des clés API en lecture seule pour une vue de portefeuille unifiée.
Support du protocole DeFi
Détecte automatiquement les positions dans Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO et d'autres protocoles DeFi, y compris les rendements et les récompenses.
Génération de rapports fiscaux
Génère des rapports détaillés des transactions, des revenus et des événements imposables, formatés pour les comptables ou l'importation dans un logiciel fiscal.
Surveillance de la blockchain
Suit les adresses Ethereum avec tous les jetons ERC-20, les adresses Bitcoin et les avoirs NFT avec une valorisation en temps réel.
Pourquoi exécuter Rotki avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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