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Plateforme open-source pour provisionner des environnements de développement cloud auto-hébergés à partir de modèles Terraform sur votre propre infrastructure.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Coder

Coder est la principale plateforme open source pour les environnements de développement cloud auto-hébergés, utilisée par les organisations d'ingénierie pour standardiser, sécuriser et faire évoluer leur infrastructure de développement. Les équipes de plateforme définissent les espaces de travail comme des modèles Terraform — spécifiant l'IDE, les dépendances, l'allocation des ressources et l'accès réseau — et les développeurs déploient des environnements cohérents et prêts à coder en quelques minutes plutôt que de passer des jours à la configuration locale.

L'auto-hébergement de Coder sur votre VPS signifie que le code source et les identifiants ne quittent jamais votre infrastructure, répondant ainsi aux exigences strictes de sécurité et de conformité. L'intégration du socket Docker permet à Coder de provisionner des espaces de travail basés sur des conteneurs directement sur l'hôte, offrant à chaque développeur des environnements isolés soutenus par la puissance de calcul de votre VPS, tout en conservant un contrôle centralisé sur les ressources, les journaux d'audit et les politiques d'accès.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Coder

Modèles d'espaces de travail Terraform

Définissez des environnements de développement reproductibles sous forme de code et provisionnez des espaces de travail cohérents pour chaque développeur en un seul clic.

Tout IDE pris en charge

Les développeurs se connectent via VS Code, JetBrains, ou des éditeurs basés sur navigateur par SSH sans modifier leur flux de travail préféré.

Démarrage automatique et arrêt automatique

Les espaces de travail démarrent automatiquement à l'accès et s'arrêtent selon un calendrier, réduisant la consommation de ressources inactives et les coûts d'infrastructure.

SSO et journalisation d'audit

Intégrez-vous à OIDC, GitHub ou à des fournisseurs d'identité d'entreprise et maintenez des journaux d'audit complets pour la sécurité et la conformité.

Quotas de ressources

Définissez des limites de CPU et de mémoire par utilisateur pour empêcher les espaces de travail incontrôlables de consommer toutes les ressources VPS disponibles.

Pourquoi exécuter Coder sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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