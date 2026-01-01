Déployez Homarr : l'installation en un clic.
Tableau de bord de serveur moderne et personnalisable pour organiser et surveiller tous vos services auto-hébergés en un seul endroit.
Choisissez un pack VPS pour Homarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Homarr
Homarr est un tableau de bord élégant et open-source, conçu pour vous offrir une interface unique pour toutes vos applications auto-hébergées. Au lieu de mettre en favoris des dizaines d'URL de services, Homarr les présente sous forme de tuiles organisées avec des indicateurs de statut en direct, une fonction de recherche et des actions rapides — le tout depuis une seule page.
Déployer Homarr sur votre propre VPS signifie que votre tableau de bord reste privé, se charge instantanément sur le réseau local et peut s'intégrer directement avec Docker pour découvrir automatiquement les conteneurs en cours d'exécution et afficher leur état de santé en temps réel.
Fonctionnalités clés de Homarr
Organisation de services
Regroupez les applications dans des tableaux et catégories personnalisés afin que chaque service soit accessible en un clic.
Intégration Docker
Détecter automatiquement les conteneurs en cours d'exécution et afficher leur état, leur santé et leur utilisation des ressources sans configuration manuelle.
Suivi du statut
Pinger les services à intervalles réguliers et afficher des indicateurs d'état (actif/inactif) en direct directement sur chaque tuile.
Mise en page personnalisable
L'éditeur de grille par glisser-déposer vous permet de redimensionner, de réorganiser et de personnaliser les tuiles pour les adapter à votre flux de travail.
Rechercher et signets
Recherche instantanée sur tous les services configurés et le web, avec des raccourcis clavier pour les utilisateurs avancés.
Prise en charge multi-utilisateur
Créez des comptes séparés avec des autorisations basées sur les rôles afin que chaque membre de l'équipe ne voie que ce dont il a besoin.
Pourquoi exécuter Homarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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