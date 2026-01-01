Déployez LocalAI en un clic.
Serveur d'inférence auto-hébergé, compatible avec l'API OpenAI, qui exécute des LLM, la génération d'images et la transcription audio sur votre propre matériel.
Choisissez un pack VPS pour LocalAI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LocalAI
LocalAI est une alternative gratuite et open-source à l'API OpenAI qui fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure. Il implémente la spécification de l'API REST OpenAI, de sorte que toute application conçue pour OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen, et des centaines d'autres — peut passer à LocalAI en modifiant une seule URL de point de terminaison sans nécessiter de modifications de code. Il prend en charge les modèles linguistiques via llama.cpp, la génération d'images via Stable Diffusion, et la transcription audio via Whisper, le tout servi à partir d'un seul conteneur avec une galerie de modèles intégrée et une interface utilisateur de chat.
L'auto-hébergement de LocalAI signifie que vos invites, réponses et contenus générés ne quittent jamais votre serveur. Il n'y a pas de coûts par jeton, pas de limites de débit, et aucune dépendance à la disponibilité d'API tierces — ce qui le rend pratique pour les charges de travail sensibles à la confidentialité et les déploiements de production soucieux des coûts.
Fonctionnalités clés de LocalAI
Compatible avec l'API OpenAI
S'intégrer en remplacement des appels d'API OpenAI sans modifier le code de l'application — il suffit de mettre à jour l'URL de base et de changer la clé API.
Inférence multimodale
Exécutez des modèles linguistiques, la génération d'images (Stable Diffusion) et la transcription audio (Whisper) à partir d'un seul serveur sous une API unifiée.
Galerie de modèles intégrée
Parcourir, télécharger et activer des modèles préconfigurés via l'interface utilisateur web sans écrire de fichiers de configuration ni exécuter de commandes CLI.
Fonctionnement uniquement CPU
Fonctionne sur du matériel VPS standard sans exigences de GPU — l'accélération GPU est prise en charge lorsqu'elle est disponible mais n'est jamais requise.
Aucuns frais de jetons
Inférence illimitée sans tarification par requête, quotas d'utilisation ni facturation — votre seul coût est le VPS qui l'exécute.
Pourquoi exécuter LocalAI avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.