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Outil de suivi de classement de moteur de recherche auto-hébergé pour surveiller les positions de mots-clés sur Google, Bing et d'autres moteurs.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec SerpBear

SerpBear est un outil de suivi de classement SEO auto-hébergé et open source qui surveille le classement de vos domaines pour les mots-clés choisis sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo. Il extrait les positions SERP quotidiennes, cartographie l'historique de classement et met en évidence les mouvements afin que vous puissiez réagir aux changements d'algorithme, aux mises à jour de contenu et à l'activité des concurrents sans payer de frais par mot-clé à un service SaaS de suivi de classement.

L'auto-hébergement de SerpBear sur votre propre VPS vous offre des domaines et des mots-clés illimités, une intégration optionnelle de Google Search Console pour les impressions et les clics, et des notifications par e-mail ou webhook lorsque les classements changent. Les données résident dans votre infrastructure, de sorte que les archives de classement historiques restent vôtres au lieu de disparaître lorsqu'un abonnement SaaS expire.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de SerpBear

Suivi multi-moteur

Suivez les positions des mots-clés sur Google, Bing, Yahoo, Yandex et DuckDuckGo depuis un tableau de bord unique, avec des graphiques d'historique par mot-clé.

Intégration de la console de recherche

Une connexion facultative à Google Search Console ajoute les impressions, les taux de clics et les données de découverte à chaque mot-clé suivi.

SERP mobiles et de bureau

Utilisez des traqueurs distincts pour les SERP mobiles et de bureau afin de détecter les différences de classement spécifiques aux appareils qui influencent le trafic réel.

Ciblage par pays et ville

Configurez chaque mot-clé avec le pays cible, la langue et la ville pour refléter les résultats de recherche localisés plutôt qu'une vue globale unique.

Notifications et exportations

Les notifications par e-mail et webhook se déclenchent lors des changements de classement, et les exportations CSV alimentent les tableaux de bord externes ou les rapports clients sans copier-coller manuel.

Mots-clés illimités

Pas de tarification par mot-clé — suivez autant de domaines et de mots-clés que les ressources de votre VPS le permettent, sans augmenter les paliers d'abonnement.

Pourquoi exécuter SerpBear avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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