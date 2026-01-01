Déployez Blinko en un clic.
Plateforme de prise de notes open source alimentée par l'IA, combinant microblogage, gestion des tâches et recherche intelligente.
Choisissez un forfait VPS pour Blinko
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Blinko
Blinko est une plateforme auto-hébergée qui unifie la capture rapide de notes, la gestion des tâches et la recherche améliorée par l'IA dans une seule application. Son interface de style microblogging est optimisée pour noter instantanément les idées, tandis que la prise en charge complète de Markdown, le balisage et l'intégration facultative de l'IA avec OpenAI ou Ollama permettent de garder ces idées organisées et découvrables au fil du temps.
Contrairement aux services commerciaux de prise de notes, l'auto-hébergement de Blinko conserve chaque pensée, plan et note de recherche entièrement au sein de votre infrastructure — aucune analyse par des tiers, aucune limite de stockage et aucun coût par requête. Les notes peuvent rester privées ou être partagées publiquement à partir du même déploiement.
Caractéristiques principales de Blinko
Capture sans friction
La saisie de type microblogging vous permet d'enregistrer des idées en quelques secondes sans naviguer dans les arborescences de dossiers ni choisir de modèles au préalable.
Recherche basée sur l'IA
Connectez OpenAI ou un modèle Ollama local pour interroger vos notes en langage naturel, faisant apparaître les entrées pertinentes même lorsque vous ne vous souvenez pas des mots-clés exacts.
Prise en charge de Markdown et des tâches
Formatez les notes avec le Markdown complet et intégrez des listes de contrôle de tâches afin que le même outil gère à la fois les captures rapides et le suivi de projet structuré.
Notes publiques ou privées
Choisissez la visibilité par note, vous permettant de maintenir une base de connaissances privée tout en publiant sélectivement du contenu sous forme de microblog sans plateforme séparée.
Portabilité des données
Les sauvegardes automatiques et la fonctionnalité d'import/export garantissent que vos notes restent accessibles et migrables, indépendamment des changements de plateforme.
Pourquoi exécuter Blinko sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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