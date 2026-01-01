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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Blinko

Blinko est une plateforme auto-hébergée qui unifie la capture rapide de notes, la gestion des tâches et la recherche améliorée par l'IA dans une seule application. Son interface de style microblogging est optimisée pour noter instantanément les idées, tandis que la prise en charge complète de Markdown, le balisage et l'intégration facultative de l'IA avec OpenAI ou Ollama permettent de garder ces idées organisées et découvrables au fil du temps.

Contrairement aux services commerciaux de prise de notes, l'auto-hébergement de Blinko conserve chaque pensée, plan et note de recherche entièrement au sein de votre infrastructure — aucune analyse par des tiers, aucune limite de stockage et aucun coût par requête. Les notes peuvent rester privées ou être partagées publiquement à partir du même déploiement.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Blinko

Capture sans friction

La saisie de type microblogging vous permet d'enregistrer des idées en quelques secondes sans naviguer dans les arborescences de dossiers ni choisir de modèles au préalable.

Recherche basée sur l'IA

Connectez OpenAI ou un modèle Ollama local pour interroger vos notes en langage naturel, faisant apparaître les entrées pertinentes même lorsque vous ne vous souvenez pas des mots-clés exacts.

Prise en charge de Markdown et des tâches

Formatez les notes avec le Markdown complet et intégrez des listes de contrôle de tâches afin que le même outil gère à la fois les captures rapides et le suivi de projet structuré.

Notes publiques ou privées

Choisissez la visibilité par note, vous permettant de maintenir une base de connaissances privée tout en publiant sélectivement du contenu sous forme de microblog sans plateforme séparée.

Portabilité des données

Les sauvegardes automatiques et la fonctionnalité d'import/export garantissent que vos notes restent accessibles et migrables, indépendamment des changements de plateforme.

Pourquoi exécuter Blinko sur Hostinger

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Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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