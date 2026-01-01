Apache IoTDB est une base de données de séries temporelles spécialement conçue pour l'Internet des Objets, pensée dès le départ pour les charges de travail IoT industrielles où des milliards de points de données arrivent chaque jour depuis des millions de capteurs. Son format TsFile léger et colonnaire atteint des taux de compression que les bases de données relationnelles typiques ne peuvent pas égaler, tandis que les requêtes analytiques en moins d'une seconde et un schéma de dispositif basé sur une arborescence modélisent la manière dont l'équipement industriel réel est réellement structuré.

L'auto-hébergement d'Apache IoTDB sur votre VPS offre aux projets de fabrication, d'énergie, de transport et de villes intelligentes un backend de télémétrie privé qui s'intègre nativement avec Grafana, Spark, Flink, Kafka et MQTT — sans payer de frais par métrique et sans envoyer les données des capteurs à des clouds tiers.