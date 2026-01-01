Déployez Open Notebook en un clic.
Espace de travail de connaissances natif de l'IA, combinant la prise de notes, la gestion de documents et le chat IA contextuel dans une seule application auto-hébergée.
Choisissez un pack VPS pour Open Notebook
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Open Notebook
Open Notebook est une plateforme de bloc-notes auto-hébergée et nativement IA qui centralise votre écriture, vos recherches et l'assistance IA dans un environnement unique. Au lieu de passer d'un document à l'autre, d'interfaces de chat et de systèmes de fichiers dispersés, Open Notebook crée un espace de travail unique où les notes, les fichiers téléchargés et le contexte IA restent connectés — facilitant le passage des idées brutes à une documentation structurée sans perdre les connaissances que vous accumulez au fil du temps.
Ce déploiement associe Open Notebook à SurrealDB pour un stockage persistant, conservant toutes vos notes et l'historique de vos interactions IA sur votre propre infrastructure. L'auto-hébergement signifie que vos données ne transitent jamais par des systèmes SaaS tiers, et que vous conservez un contrôle total sur l'accès, les sauvegardes et la rétention.
Fonctionnalités clés de Open Notebook
Espace de travail IA unifié
Les notes et le chat IA partagent le même contexte, de sorte que l'assistant s'appuie sur vos documents réels plutôt que sur des connaissances générales uniquement.
Backend SurrealDB
Une instance dédiée de SurrealDB offre un stockage rapide et persistant pour les notes, les fichiers téléchargés et l'état de la base de données malgré les redémarrages.
Assistance contextuelle
Posez des questions sur votre propre matériel et obtenez des réponses basées sur les notes et documents que vous avez déjà rédigés.
Privé par conception
Toutes les données restent sur votre VPS — pas de synchronisation SaaS, pas d'accès tiers à vos notes ou conversations IA.
Gestion flexible des connaissances
Convient aux journaux de recherche personnels, aux runbooks d'ingénierie, à la planification de produits et aux bases de connaissances à long terme.
Pourquoi exécuter Open Notebook avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.