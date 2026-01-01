Open Notebook est une plateforme de bloc-notes auto-hébergée et nativement IA qui centralise votre écriture, vos recherches et l'assistance IA dans un environnement unique. Au lieu de passer d'un document à l'autre, d'interfaces de chat et de systèmes de fichiers dispersés, Open Notebook crée un espace de travail unique où les notes, les fichiers téléchargés et le contexte IA restent connectés — facilitant le passage des idées brutes à une documentation structurée sans perdre les connaissances que vous accumulez au fil du temps.

Ce déploiement associe Open Notebook à SurrealDB pour un stockage persistant, conservant toutes vos notes et l'historique de vos interactions IA sur votre propre infrastructure. L'auto-hébergement signifie que vos données ne transitent jamais par des systèmes SaaS tiers, et que vous conservez un contrôle total sur l'accès, les sauvegardes et la rétention.