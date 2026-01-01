Déployez Dograh en un clic.
Plateforme open-source sans code pour créer et déployer des agents vocaux IA en quelques minutes, avec prise en charge de plus de 30 langues.
Choisissez un pack VPS pour Dograh
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dograh
Dograh est une plateforme no-code gratuite et open source qui vous permet de créer et de déployer des agents vocaux basés sur l'IA sans écrire une seule ligne de code. Son interface en glisser-déposer vous permet de passer du concept à un agent vocal opérationnel et prêt pour la production en moins de dix minutes, avec la prise en charge de plus de 30 langues, des analyses en temps réel et un routage intelligent des appels intégrés dès le départ.
L'auto-hébergement de Dograh sur votre VPS maintient toutes les données de conversation, les enregistrements et les interactions client sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour la conformité au RGPD et pour les secteurs ayant des exigences strictes en matière de résidence des données. Les composants inclus PostgreSQL, Redis et MinIO offrent les performances de stockage et de mise en cache qu'exigent les interactions vocales à faible latence.
Fonctionnalités clés de Dograh
Générateur d'agent sans code
Les flux de travail par glisser-déposer permettent aux utilisateurs non techniques de concevoir des flux de conversation vocale complets sans écrire une seule ligne de code.
Prise en charge de plus de 30 langues
La synthèse et la reconnaissance vocales multilingues natives permettent des interactions client dans la langue que vos utilisateurs préfèrent.
Routage d'appels intelligent
Les demandes complexes sont automatiquement transmises aux agents humains, ce qui permet à l'IA de gérer efficacement les requêtes de routine.
Analyse en temps réel
Les tableaux de bord en temps réel affichent les métriques de conversation, les taux d'achèvement et les performances des agents afin que vous puissiez optimiser en continu.
Architecture axée sur la confidentialité
Toutes les données de conversation restent sur votre infrastructure, ce qui facilite le respect des exigences de conformité au RGPD et aux normes de l'industrie.
Pourquoi exécuter Dograh avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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