Dograh est une plateforme no-code gratuite et open source qui vous permet de créer et de déployer des agents vocaux basés sur l'IA sans écrire une seule ligne de code. Son interface en glisser-déposer vous permet de passer du concept à un agent vocal opérationnel et prêt pour la production en moins de dix minutes, avec la prise en charge de plus de 30 langues, des analyses en temps réel et un routage intelligent des appels intégrés dès le départ.

L'auto-hébergement de Dograh sur votre VPS maintient toutes les données de conversation, les enregistrements et les interactions client sur votre propre infrastructure, ce qui est essentiel pour la conformité au RGPD et pour les secteurs ayant des exigences strictes en matière de résidence des données. Les composants inclus PostgreSQL, Redis et MinIO offrent les performances de stockage et de mise en cache qu'exigent les interactions vocales à faible latence.