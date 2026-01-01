GrowthBook est une plateforme open-source pour les indicateurs de fonctionnalité et les tests A/B qui donne aux équipes d'ingénierie et de produit un contrôle total sur leur infrastructure d'expérimentation. Elle se connecte directement à votre entrepôt de données existant — BigQuery, Snowflake, Redshift, ClickHouse ou PostgreSQL — afin que les résultats des expérimentations soient analysés là où vos données résident déjà, sans avoir besoin de faire transiter les événements par un service tiers.

L'auto-hébergement de GrowthBook sur votre VPS élimine la tarification par siège, maintient les configurations d'expérimentation et les données utilisateur sur votre propre infrastructure, et permet un nombre illimité de membres d'équipe et d'expérimentations à un coût d'infrastructure fixe — ce qui est essentiel pour les équipes des secteurs réglementés ou celles qui développent des produits sensibles à la confidentialité.