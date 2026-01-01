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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Peppermint

Peppermint est une solution open source de billetterie et de service d'assistance conçue comme une alternative légère à Zendesk et Jira. Elle offre aux équipes de support, aux départements informatiques et aux petites entreprises une file d'attente claire pour enregistrer les demandes des clients, suivre les problèmes internes et collaborer sur les résolutions sans frais de licence par agent ni envoi de données de conversation sensibles à un fournisseur SaaS tiers.

L'auto-hébergement de Peppermint sur votre propre VPS vous permet de garder chaque ticket, dossier client et note interne sous votre contrôle. Le backend PostgreSQL inclus assure un stockage durable de l'historique des tickets, tandis qu'un carnet de notes personnel en markdown avec des listes de tâches offre à chaque agent un espace privé pour organiser son propre travail en parallèle de la file d'attente partagée.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Peppermint

Éditeur de tickets Markdown

Rédigez des tickets et des réponses dans un éditeur Markdown enrichi avec des pièces jointes afin que les conversations conservent la mise en forme, les blocs de code et les captures d'écran.

Carnets personnels

Chaque agent dispose d'un carnet privé basé sur Markdown avec des listes de tâches pour suivre le travail individuel en parallèle de la file d'attente de tickets partagée.

Journal d'historique client

Chaque interaction avec un client est enregistrée dans son profil, donnant aux agents le contexte complet des demandes passées avant de répondre à une nouvelle.

Accès basé sur les rôles

Les autorisations de rôle granulaires permettent aux administrateurs de contrôler quels agents peuvent consulter, commenter ou résoudre des catégories de tickets spécifiques.

Intégration REST API

Une API REST documentée vous permet de pousser des tickets depuis des outils de surveillance, de synchroniser des données avec des CRM, ou de créer des tableaux de bord personnalisés sur Peppermint.

Interface réactive

L'interface utilisateur est conçue pour des écrans allant du mobile à la 4K, afin que les agents puissent trier les tickets depuis n'importe quel appareil sans compromettre l'ergonomie.

Pourquoi exécuter Peppermint avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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