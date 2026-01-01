Déployez JupyterLab en un clic.
IDE web de nouvelle génération pour les notebooks interactifs, les terminaux et les éditeurs de code dans un environnement unifié de science des données.
Choisissez un pack VPS pour JupyterLab
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec JupyterLab
JupyterLab est le successeur moderne de Jupyter Notebook, offrant une interface flexible à plusieurs panneaux qui combine des notebooks interactifs, un terminal, un éditeur de code, un explorateur de fichiers et des visualiseurs de sortie dans un seul espace de travail basé sur le navigateur. Il prend en charge plus de 40 kernels de langage et s'intègre avec Git, les bases de données et le stockage cloud grâce à un riche écosystème d'extensions.
L'hébergement de JupyterLab sur un VPS offre aux scientifiques des données et aux chercheurs des ressources de calcul dédiées, sans limites de temps d'exécution, sans plafonds de mémoire et sans réinitialisations de session. Vos packages installés, environnements configurés et jeux de données mis en cache persistent entre les sessions, éliminant le cycle de réinstallation constant courant avec les services de notebook cloud.
Fonctionnalités clés de JupyterLab
Espace de travail unifié
Travaillez avec des notebooks, des terminaux, des éditeurs de texte et des explorateurs de fichiers simultanément dans une interface multi-panneaux organisable — sans changer de contexte entre les outils.
Noyaux multilingues
Exécutez Python, R, Julia et plus de 40 autres noyaux de langage, en basculant entre eux au sein de la même session afin d'utiliser le meilleur outil pour chaque tâche.
Terminal intégré
Installez des paquets avec pip ou conda, gérez des dépôts Git et exécutez des commandes système directement depuis le navigateur sans client SSH séparé.
Collaboration en temps réel
Partagez des sessions de notebook avec vos coéquipiers pour une édition simultanée, permettant une analyse en direct en binôme et un développement collaboratif de modèles.
Écosystème d'extensions
Étendez JupyterLab avec l'intégration Git, des connecteurs de base de données, des inspecteurs de variables et des outils de visualisation grâce à une bibliothèque croissante d'extensions communautaires.
Pourquoi exécuter JupyterLab avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.