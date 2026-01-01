Usertour est une plateforme open-source d'intégration utilisateur et d'engagement produit qui permet aux équipes produit de créer des visites guidées intégrées à l'application, des listes de contrôle, des enquêtes et des lanceurs directement dans leur application web — sans goulot d'étranglement technique pour chaque nouveau flux. C'est une alternative auto-hébergée à Appcues, Userpilot et Userflow, vous donnant un contrôle total sur les données d'intégration utilisateur et supprimant la tarification par utilisateur actif mensuel.

L'auto-hébergement d'Usertour sur votre propre VPS signifie que les données de comportement utilisateur et les analyses d'intégration restent sur votre infrastructure. Vous évitez le suivi tiers de vos utilisateurs, respectez les exigences de résidence des données et ne rencontrez jamais de barrière tarifaire à mesure que votre base d'utilisateurs augmente. Le support multi-environnement vous permet de tester en toute sécurité les flux en pré-production avant de les promouvoir en production.