Déployez Usertour avec une installation en un clic.
Plateforme d'intégration utilisateur auto-hébergée pour créer des visites guidées de produits intégrées à l'application, des listes de contrôle et des enquêtes sans fournisseurs tiers.
Choisissez un pack VPS pour Usertour
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Usertour
Usertour est une plateforme open-source d'intégration utilisateur et d'engagement produit qui permet aux équipes produit de créer des visites guidées intégrées à l'application, des listes de contrôle, des enquêtes et des lanceurs directement dans leur application web — sans goulot d'étranglement technique pour chaque nouveau flux. C'est une alternative auto-hébergée à Appcues, Userpilot et Userflow, vous donnant un contrôle total sur les données d'intégration utilisateur et supprimant la tarification par utilisateur actif mensuel.
L'auto-hébergement d'Usertour sur votre propre VPS signifie que les données de comportement utilisateur et les analyses d'intégration restent sur votre infrastructure. Vous évitez le suivi tiers de vos utilisateurs, respectez les exigences de résidence des données et ne rencontrez jamais de barrière tarifaire à mesure que votre base d'utilisateurs augmente. Le support multi-environnement vous permet de tester en toute sécurité les flux en pré-production avant de les promouvoir en production.
Fonctionnalités clés de Usertour
Visites guidées de produits dans l'application
Créez des parcours interactifs étape par étape qui guident les nouveaux utilisateurs vers leur premier moment de valeur sans écrire de code pour chaque flux.
Listes de contrôle d'intégration
Créez des listes de contrôle basées sur les tâches qui mettent en évidence les fonctionnalités clés et suivent la progression de chaque utilisateur tout au long du parcours d'intégration.
Ciblage avancé des utilisateurs
Segmentez les utilisateurs par des attributs et des événements personnalisés afin de présenter le bon parcours au bon utilisateur, exactement au bon moment.
Analyse des flux
Suivez les vues, les complétions et les taux d'abandon pour chaque flux afin d'identifier précisément où les utilisateurs se désengagent.
Prise en charge multi-environnement
Maintenir des environnements de production et de staging séparés afin que les flux puissent être testés minutieusement avant d'atteindre les utilisateurs réels.
Sondages dans l'application
Recueillez des commentaires contextuels avec des sondages déclenchés par des actions utilisateur spécifiques, des événements d'achèvement ou des règles basées sur le temps.
Pourquoi exécuter Usertour avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.