Expensave est une application de suivi des dépenses open-source conçue pour les individus et les familles qui souhaitent un contrôle total sur leurs données financières. Grâce aux calendriers de dépenses partagés, à l'importation des relevés bancaires et aux rapports sur les habitudes de dépenses, elle transforme les données de transactions brutes en informations exploitables qui vous aident à comprendre où va votre argent.

L'auto-hébergement d'Expensave sur votre propre VPS permet de conserver les données financières sensibles hors des serveurs commerciaux tiers, élimine les frais d'abonnement récurrents et donne accès à chaque membre du foyer sans partager les identifiants — tandis que les sauvegardes automatiques protègent des années d'historique de dépenses.