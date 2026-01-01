Déployez Filestash avec une installation en un clic.
Gestionnaire de fichiers web auto-hébergé offrant un accès basé sur navigateur à FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git et plus de 20 backends de stockage.
Choisissez un pack VPS pour Filestash
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Filestash
Filestash est une plateforme de gestion de fichiers open-source et agnostique au stockage qui vous offre une interface de navigateur épurée pour accéder aux fichiers via plus de 20 protocoles — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, et plus encore. Au lieu de maintenir des clients distincts pour chaque système de stockage, Filestash les unifie sous une seule interface web intuitive.
L'auto-hébergement de Filestash sur votre propre VPS maintient vos identifiants de stockage et vos transferts de fichiers entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans dépendances tierces. Connectez-vous à n'importe quel stockage que vous utilisez déjà, configurez l'authentification et partagez l'accès avec votre équipe.
Fonctionnalités clés de Filestash
Plus de 20 backends de stockage
Se connecter à FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, et plus encore depuis une interface unifiée unique sans changer de client.
Protocoles d'accès multiples
Accédez à vos fichiers via l'interface web, la passerelle SFTP, WebDAV ou l'API compatible S3 — permettant à Filestash de fonctionner avec vos outils et flux de travail existants.
Édition de documents dans le navigateur
Modifiez des documents bureautiques directement dans le navigateur grâce à l'intégration optionnelle de Collabora Online — aucune application de bureau ni téléchargement de fichier requis.
Architecture de plugin
Étendez Filestash avec des plugins pour des visualiseurs de fichiers spécialisés, des backends d'authentification, des connecteurs de stockage et l'automatisation des flux de travail.
Recherche basée sur l'IA
La recherche intelligente et les dossiers intelligents vous aident à localiser rapidement les fichiers sur tous les backends de stockage connectés.
Pourquoi exécuter Filestash avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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AnonUpload est une application sécurisée de partage de fichiers anonyme, sans base de données requise