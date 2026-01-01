Déployez Shlink en un clic.
Raccourcisseur d'URL auto-hébergé avec liens courts personnalisés, statistiques de clics, codes QR et une API REST complète.
Choisissez un pack VPS pour Shlink
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Shlink
Shlink est un puissant service de raccourcissement d'URL open-source qui vous donne la pleine propriété de votre infrastructure de liens. Contrairement aux services commerciaux qui imposent leur marque, des niveaux de prix ou des exigences de partage de données, Shlink vous permet de créer des liens courts personnalisés sur votre propre domaine sans aucune dépendance tierce.
L'auto-hébergement de Shlink sur votre VPS signifie que vos données de clics, vos analyses et vos configurations de liens restent entièrement sous votre contrôle. Avec plus de 4 600 étoiles sur GitHub, Shlink est un projet éprouvé et activement maintenu, auquel font confiance les entreprises, les créateurs de contenu et les développeurs qui ont besoin d'un raccourcissement d'URL fiable sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Fonctionnalités clés de Shlink
Liens courts de marque
Créez des liens courts avec votre domaine personnalisé, en gardant votre marque cohérente sur tous les contenus partagés.
Analyse des clics
Suivez les statistiques de clics détaillées, y compris la localisation géographique, le type d'appareil et les données de référencement pour chaque lien court.
Génération de code QR
Générez automatiquement des codes QR pour n'importe quel lien court, prêts pour les supports imprimés, les présentations et les campagnes hors ligne.
Accès à l'API REST
Créez et gérez des liens par programmation via une API REST complète, permettant l'intégration avec vos outils et flux de travail existants.
Expiration et sécurité des liens
Définissez des dates d'expiration et protégez par mot de passe les liens sensibles pour contrôler l'accès et appliquer un partage à durée limitée.
Pourquoi exécuter Shlink avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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