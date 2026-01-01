Déployez Silex en un clic.
Constructeur de sites web visuel open source sans code qui génère des fichiers HTML et CSS propres et portables.
Choisissez un pack VPS pour Silex
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Silex
Silex est l'alternative open-source à Webflow — un constructeur de sites web visuel, sans code, qui fonctionne entièrement dans le navigateur et produit des fichiers HTML et CSS standard. Contrairement aux constructeurs de sites web commerciaux qui verrouillent vos designs et contenus sur leur plateforme, Silex stocke tout sous forme de fichiers bruts sur votre propre serveur. Il se connecte à des CMS headless pour le contenu dynamique, s'intègre avec des générateurs de sites statiques comme 11ty, et peut être étendu via un système de plugins.
L'auto-hébergement de Silex sur un VPS offre aux concepteurs web et aux agences un espace de travail pour des projets illimités à un coût de serveur fixe, sans frais par site et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme tierce qui resterait en ligne ou abordable.
Fonctionnalités clés de Silex
Éditeur visuel par glisser-déposer
Créez des pages visuellement à l'aide de l'éditeur basé sur GrapesJS, avec des composants, des styles et des outils de mise en page — aucune connaissance HTML ou CSS n'est requise.
Sortie HTML statique
Chaque site web produit par Silex est propre, en HTML et CSS standard — sans dépendances d'exécution, fonctionne sur n'importe quel hébergeur et est entièrement portable.
Liaison de données CMS
Connecter les designs de page à WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex et d'autres CMS headless afin que les non-développeurs puissent mettre à jour le contenu sans toucher au design.
Tableau de bord multisite
Gérez un nombre illimité de projets de sites web à partir d'une seule instance Silex, organisés dans un seul espace de travail pour les agences et les freelances ayant plusieurs clients.
Extensibilité des plugins
Étendre Silex avec des composants personnalisés, des connecteurs de données et des intégrations de services tiers via le système de plugins sans forker le cœur.
Pourquoi exécuter Silex avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.