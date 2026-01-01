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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Silex

Silex est l'alternative open-source à Webflow — un constructeur de sites web visuel, sans code, qui fonctionne entièrement dans le navigateur et produit des fichiers HTML et CSS standard. Contrairement aux constructeurs de sites web commerciaux qui verrouillent vos designs et contenus sur leur plateforme, Silex stocke tout sous forme de fichiers bruts sur votre propre serveur. Il se connecte à des CMS headless pour le contenu dynamique, s'intègre avec des générateurs de sites statiques comme 11ty, et peut être étendu via un système de plugins.

L'auto-hébergement de Silex sur un VPS offre aux concepteurs web et aux agences un espace de travail pour des projets illimités à un coût de serveur fixe, sans frais par site et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme tierce qui resterait en ligne ou abordable.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Silex

Éditeur visuel par glisser-déposer

Créez des pages visuellement à l'aide de l'éditeur basé sur GrapesJS, avec des composants, des styles et des outils de mise en page — aucune connaissance HTML ou CSS n'est requise.

Sortie HTML statique

Chaque site web produit par Silex est propre, en HTML et CSS standard — sans dépendances d'exécution, fonctionne sur n'importe quel hébergeur et est entièrement portable.

Liaison de données CMS

Connecter les designs de page à WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex et d'autres CMS headless afin que les non-développeurs puissent mettre à jour le contenu sans toucher au design.

Tableau de bord multisite

Gérez un nombre illimité de projets de sites web à partir d'une seule instance Silex, organisés dans un seul espace de travail pour les agences et les freelances ayant plusieurs clients.

Extensibilité des plugins

Étendre Silex avec des composants personnalisés, des connecteurs de données et des intégrations de services tiers via le système de plugins sans forker le cœur.

Pourquoi exécuter Silex avec Hostinger ?

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Omkar
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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