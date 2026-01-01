Silex est l'alternative open-source à Webflow — un constructeur de sites web visuel, sans code, qui fonctionne entièrement dans le navigateur et produit des fichiers HTML et CSS standard. Contrairement aux constructeurs de sites web commerciaux qui verrouillent vos designs et contenus sur leur plateforme, Silex stocke tout sous forme de fichiers bruts sur votre propre serveur. Il se connecte à des CMS headless pour le contenu dynamique, s'intègre avec des générateurs de sites statiques comme 11ty, et peut être étendu via un système de plugins.

L'auto-hébergement de Silex sur un VPS offre aux concepteurs web et aux agences un espace de travail pour des projets illimités à un coût de serveur fixe, sans frais par site et sans dépendance vis-à-vis d'une plateforme tierce qui resterait en ligne ou abordable.