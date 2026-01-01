Déployez iTop avec une installation en un clic.
Plateforme ITSM open source et CMDB pour gérer les services informatiques, l'infrastructure et les flux de travail de support.
Choisissez un pack VPS pour iTop
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec iTop
iTop (Portail des opérations informatiques) est une plateforme de gestion des services informatiques entièrement open-source et basée sur le web, conçue autour des meilleures pratiques ITIL. Elle combine une puissante base de données de gestion de configuration avec des modules de helpdesk, de gestion des incidents, des problèmes, des changements et des services — le tout dans une application auto-hébergée.
Contrairement aux outils ITSM SaaS qui facturent par agent, l'auto-hébergement d'iTop sur votre propre VPS donne à votre équipe informatique un contrôle total sur vos données, votre personnalisation et vos intégrations. Vous pouvez étendre iTop grâce aux modules complémentaires de l'iTop Hub pour l'adapter à vos flux de travail opérationnels spécifiques.
Fonctionnalités clés de iTop
CMDB intégrée
Suivez tous les actifs informatiques et leurs relations dans une base de données entièrement personnalisable avec analyse d'impact graphique.
Incident & service d'assistance
Gérez les tickets de support avec suivi SLA, notifications utilisateur et piste d'audit complète de chaque action effectuée.
Gestion du changement
Planifiez et approuvez les changements avec des flux de travail structurés qui maintiennent votre environnement informatique stable et traçable.
Catalogue de services
Définir et gérer les offres de services, les contrats et les objectifs de SLA pour l'ensemble de votre organisation informatique.
Extensible via des modules complémentaires
Étendez iTop avec des extensions communautaires et commerciales depuis le iTop Hub sans modifier le code source.
Pourquoi exécuter iTop avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.