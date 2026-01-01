Déployez Meilisearch en un clic.
Moteur de recherche open-source conçu en Rust qui offre des résultats tolérants aux fautes de frappe en moins de 50 millisecondes.
Choisissez un pack VPS pour Meilisearch
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Meilisearch
Meilisearch est un moteur de recherche open-source ultra-rapide, écrit en Rust, qui renvoie des résultats pertinents en moins de 50 ms, avec une tolérance aux fautes de frappe intégrée, un filtrage par facettes et un classement personnalisable — le tout via une API REST simple. Il fonctionne immédiatement avec des paramètres par défaut intelligents, ce qui facilite l'ajout d'une recherche puissante aux boutiques e-commerce, aux sites de documentation et aux applications SaaS.
Héberger Meilisearch sur votre propre VPS vous offre un CPU et une mémoire dédiés pour des performances constantes inférieures à 50 ms sous charge, une indexation illimitée de documents à un coût fixe, et un contrôle total sur la sécurité et la configuration, sans dépendre d'un service de recherche géré.
Fonctionnalités clés de Meilisearch
Résultats en moins de 50 ms
Le moteur basé sur Rust renvoie les résultats de recherche en moins de 50 millisecondes, même sur des millions de documents.
Tolérance aux fautes de frappe intégrée
Les utilisateurs trouvent ce dont ils ont besoin même en cas de fautes de frappe — aucune configuration n'est requise pour activer la correction intelligente des fautes de frappe.
Filtrage à facettes
Des filtres et des facettes puissants permettent aux utilisateurs d'affiner les résultats de recherche par catégorie, prix, étiquette ou tout attribut personnalisé.
API REST simple
Des SDK complets pour JavaScript, Python, PHP, Go et bien d'autres facilitent l'intégration pour n'importe quelle pile technologique.
Indexation en temps réel
Les documents sont consultables immédiatement après avoir été ajoutés, sans délai de reconstruction ni actualisation manuelle de l'index.
Pourquoi exécuter Meilisearch avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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