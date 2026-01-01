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Moteur de recherche open-source conçu en Rust qui offre des résultats tolérants aux fautes de frappe en moins de 50 millisecondes.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Meilisearch

Meilisearch est un moteur de recherche open-source ultra-rapide, écrit en Rust, qui renvoie des résultats pertinents en moins de 50 ms, avec une tolérance aux fautes de frappe intégrée, un filtrage par facettes et un classement personnalisable — le tout via une API REST simple. Il fonctionne immédiatement avec des paramètres par défaut intelligents, ce qui facilite l'ajout d'une recherche puissante aux boutiques e-commerce, aux sites de documentation et aux applications SaaS.

Héberger Meilisearch sur votre propre VPS vous offre un CPU et une mémoire dédiés pour des performances constantes inférieures à 50 ms sous charge, une indexation illimitée de documents à un coût fixe, et un contrôle total sur la sécurité et la configuration, sans dépendre d'un service de recherche géré.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Meilisearch

Résultats en moins de 50 ms

Le moteur basé sur Rust renvoie les résultats de recherche en moins de 50 millisecondes, même sur des millions de documents.

Tolérance aux fautes de frappe intégrée

Les utilisateurs trouvent ce dont ils ont besoin même en cas de fautes de frappe — aucune configuration n'est requise pour activer la correction intelligente des fautes de frappe.

Filtrage à facettes

Des filtres et des facettes puissants permettent aux utilisateurs d'affiner les résultats de recherche par catégorie, prix, étiquette ou tout attribut personnalisé.

API REST simple

Des SDK complets pour JavaScript, Python, PHP, Go et bien d'autres facilitent l'intégration pour n'importe quelle pile technologique.

Indexation en temps réel

Les documents sont consultables immédiatement après avoir été ajoutés, sans délai de reconstruction ni actualisation manuelle de l'index.

Pourquoi exécuter Meilisearch avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Noel
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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