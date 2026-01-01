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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PicoShare

PicoShare est un service de partage de fichiers open-source et minimaliste, conçu pour faire une seule chose bien : télécharger un fichier et partager un lien de téléchargement direct. Contrairement aux plateformes complètes de stockage cloud, PicoShare n'a pas de hiérarchie de dossiers, pas de comptes multi-utilisateurs, et pas de quotas de stockage — juste une seule phrase secrète partagée qui protège l'interface d'administration et une URL publique propre pour chaque fichier que vous partagez. Les liens peuvent être configurés pour expirer après une période de temps configurable ou un certain nombre de téléchargements, et les liens de téléchargement invités permettent à des contributeurs externes de soumettre des fichiers à votre serveur sans compte.

Héberger PicoShare sur votre VPS signifie que les fichiers partagés sont stockés sur votre propre infrastructure, sans plateforme tierce entre vous et vos destinataires, et qu'aucun fichier n'est rejeté pour être trop volumineux.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de PicoShare

Liens de partage à expiration

Configurez les liens pour qu'ils expirent après une période de temps spécifique ou un certain nombre de téléchargements, afin que les fichiers partagés soient automatiquement supprimés une fois qu'ils ont rempli leur objectif.

Liens de téléversement des invités

Générez des liens de téléchargement uniques ou réutilisables afin que des collaborateurs externes puissent soumettre des fichiers à votre serveur sans créer de compte ni voir vos autres fichiers.

Aucune limite de taille de fichier

PicoShare n'impose aucune restriction sur la taille ou le type de fichier, vous pouvez donc partager de grandes vidéos, des images disque ou des archives que les services cloud rejetteraient.

Zéro dépendances externes

SQLite stocke toutes les métadonnées localement — pas de serveur de base de données, pas de Redis, pas de travailleurs en arrière-plan — faisant de l'ensemble du déploiement un conteneur unique.

URL de téléchargement direct

Chaque fichier partagé obtient une URL de téléchargement direct propre et permanente afin que les destinataires puissent télécharger sans naviguer dans une interface web ni se connecter.

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