Déployez VueTorrent en un clic d'installation.
Interface utilisateur Web moderne en Vue.js pour qBittorrent avec un design soigné, prêt pour mobile et de riches fonctionnalités de gestion de torrents.
Choisissez un pack VPS pour VueTorrent
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec VueTorrent
VueTorrent est un remplacement open-source de l'interface utilisateur Web pour qBittorrent, construit avec Vue 3 et Vuetify par une communauté active de contributeurs. Il remplace l'interface qBittorrent par défaut, qui est obsolète, par une application monopage rapide et réactive, conçue pour être native sur les navigateurs de bureau et les appareils mobiles, y compris l'installation en tant qu'application Web progressive.
Ce déploiement regroupe VueTorrent avec l'image qBittorrent de LinuxServer via un mod Docker officiellement pris en charge, de sorte qu'un seul conteneur contient à la fois le moteur BitTorrent et l'interface moderne. L'auto-hébergement sur un VPS offre un seed permanent, une bande passante de centre de données et une compatibilité totale avec la pile d'automatisation arr via l'API Web qBittorrent standard.
Fonctionnalités clés de VueTorrent
Vue 3 Interface utilisateur web
L'interface monopage basée sur Vue 3 et Vuetify remplace l'interface utilisateur par défaut obsolète de qBittorrent par une navigation fluide et des mises à jour en direct.
Mobile et compatible PWA
La mise en page réactive fonctionne sur les téléphones et les tablettes et peut être installée comme une application web progressive pour une expérience native.
Thèmes clairs et sombres
Les thèmes clairs et sombres intégrés avec des colonnes de tableau de bord configurables vous permettent de personnaliser les propriétés de torrent visibles en un coup d'œil.
Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier de première classe, y compris la sélection multiple, le focus sur la recherche et la fermeture des boîtes de dialogue, accélèrent la gestion quotidienne des torrents.
API qBittorrent complète
Utilise l'API Web standard de qBittorrent, de sorte que Sonarr, Radarr, Lidarr et les autres outils arr fonctionnent sans aucune configuration supplémentaire.
Backend intégré
Livré en tant que mod Docker par-dessus LinuxServer qBittorrent, de sorte qu'un seul conteneur fournit à la fois le moteur de torrent et l'interface utilisateur moderne.
Pourquoi exécuter VueTorrent avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic