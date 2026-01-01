Déployez Pulsarr en un clic.
Moniteur de liste de surveillance Plex en temps réel qui se synchronise avec Sonarr et Radarr avec des règles de routage de contenu intelligentes.
Choisissez un pack VPS pour Pulsarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pulsarr
Pulsarr relie les listes de lecture Plex à Sonarr et Radarr, transformant chaque appui sur « Ajouter à la liste de lecture » dans l'application Plex en une demande de téléchargement automatisée — sans deuxième interface, sans identifiants séparés et sans invitations par utilisateur. Il surveille Plex en temps réel pour les utilisateurs de Plex Pass et revient à un sondage échelonné pour tous les autres, puis achemine chaque titre vers la bonne instance Sonarr ou Radarr en fonction des règles que vous définissez.
L'auto-hébergement de Pulsarr sur votre propre VPS garde les données de la liste de lecture, les autorisations des utilisateurs et les clés API arr sous votre contrôle. Les flux de travail d'approbation, les quotas par utilisateur, les notifications Discord et la synchronisation des étiquettes Plex fonctionnent en continu sans dépendre d'un serveur domestique restant en ligne.
Fonctionnalités clés de Pulsarr
Synchronisation de la liste de surveillance en temps réel
Les ajouts à la liste de surveillance des utilisateurs Plex Pass déclenchent des requêtes Sonarr ou Radarr instantanées, avec un sondage échelonné couvrant les comptes non-Pass.
Routage intelligent du contenu
Construire des règles ET/OU en utilisant le genre, l'utilisateur, la langue, l'année, la certification, les évaluations ou le service de streaming pour acheminer le contenu vers la bonne instance arr.
Approbation et quotas
Mettez les demandes en attente d'approbation de l'administrateur et appliquez des limites quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles par utilisateur pour garder les files d'attente de téléchargement sous contrôle.
Intégration de bot Discord
Gérer les approbations, consulter le statut des demandes et déclencher des actions directement depuis Discord à l'aide de commandes slash interactives.
Prise en charge multi-instance
Distribuez du contenu sur plusieurs instances Sonarr et Radarr avec un étiquetage synchronisé afin que vous sachiez toujours quel utilisateur a demandé quoi.
Notifications flexibles
Envoyer des mises à jour via les notifications push mobiles Plex, Discord, les webhooks, ou plus de 80 services via Apprise lorsque du contenu arrive dans votre bibliothèque.
Pourquoi exécuter Pulsarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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