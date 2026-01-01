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Serveur rapide et sécurisé de traitement d'images à la volée qui redimensionne, convertit et optimise les images via de simples requêtes basées sur des URL.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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4 Go de RAM
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec imgproxy

imgproxy est un serveur autonome haute performance pour le traitement d'images à la volée. Au lieu d'écrire du code de manipulation d'images dans votre application ou de payer des frais SaaS par transformation, vous déployez imgproxy une seule fois et transformez les images via des paramètres d'URL. Redimensionnez, recadrez, convertissez, filigranez et optimisez les images en créant une URL — aucune modification de votre stockage d'images ou de votre pipeline de livraison n'est requise.

Basé sur libvips, imgproxy traite les images significativement plus rapidement qu'ImageMagick avec une consommation de mémoire inférieure. Il prend en charge les formats JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF et bien d'autres, avec une sélection automatique du format pour le meilleur rapport qualité/taille. L'auto-hébergement vous offre des transformations d'images illimitées à un coût VPS fixe, sans tarification par requête.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de imgproxy

Traitement basé sur l'URL

Transformez les images en créant une URL — sans modification de code, sans refonte du pipeline d'images et sans SDK à installer dans votre application.

Conversion de format

Diffuser automatiquement WebP ou AVIF aux navigateurs qui les prennent en charge, en revenant à JPEG ou PNG pour les clients plus anciens.

Prise en charge du stockage cloud

Récupérez les images source directement depuis S3, Google Cloud Storage, Azure Blob, ou toute URL HTTP sans copier les fichiers sur le serveur.

Protection contre les bombes d'images

Des limites intégrées sur la résolution de la source et la taille des fichiers empêchent les attaques par décompression qui pourraient épuiser la mémoire du serveur.

Signature d'URL

Les signatures URL cryptographiques empêchent l'utilisation non autorisée de votre instance imgproxy comme proxy d'image public à usage général.

Pourquoi exécuter imgproxy avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Noel
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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