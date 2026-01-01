InfluxDB 2 est une plateforme de séries temporelles conçue spécifiquement qui gère l'ingestion, le stockage, l'interrogation, la visualisation et l'alerte au sein d'une seule application. Construite sur le moteur de stockage TSM avec le langage de requête Flux, elle offre une ingestion de données à haut débit et une compression efficace, ainsi qu'une interface utilisateur web moderne — éliminant le besoin d'intégrer des outils séparés comme Grafana ou Kapacitor pour les workflows d'observabilité de base.

L'auto-hébergement d'InfluxDB 2 sur votre propre VPS élimine la tarification par point de données et les coûts de sortie de données courants dans les offres de cloud géré. Vous bénéficiez de coûts prévisibles pour les flottes d'appareils IoT, la surveillance d'infrastructure et les pipelines de données financières, quel que soit le volume d'ingestion, avec un stockage persistant pour des années de télémétrie historique.